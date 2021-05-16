Gedson Fernandes şampiyonluk maçından sonra Galatasaray'a veda etmişti! Gerçek ortaya çıktı!
Süper Toto Süper Lig'de şampiyonluk için yarışan Galatasaray'da Gedson Fernandes, Malatyaspor maçının ardından sarı kırmızılı takıma veda etti. Cimbom'un sosyal medya üzerinden "Teşekkürler" paylaşımında bulunan Gedson Fernandes'i bir sezon daha kiralamak isterken yıldız oyuncunun sürpriz vedasının ardındaki gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar…
16.05.2021 17:11
- Son Güncelleme: 16.05.2021 17:12
FATİH TERİM'DEN MUSTAFA CENGİZ'E TEPKİ! 'ABD'YE GİTMEK İÇİN VİZEM YOK...'
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in Fatih Terim'i kastederek 'İzin günlerinde Bodrum'a ABD'ye gidiyorlar.' dediği ifade edilmişti. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Yeni Malatyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada Mustafa Cengiz'e üstü kapalı yanıt verdi.