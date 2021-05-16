Fenerbahçe’de hareketli saatler! Kaçan şampiyonluk sonrası ipi çekildi! Emre Belözoğlu yerine sürpriz isim!
Spor Toto Süper Lig'de dün 3 büyükler için kader günüydü. Galatasaray ve Fenerbahçe istediği performansı gösteremeyince Beşiktaş 16. Şampiyonluğunu kutladı. 2020-2021 sezonunu 3. Olarak bitiren Fenerbahçe'de ise kaçan şampiyonluk sonrası sıcak saatler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde şampiyonluk hasreti 7 yıla çıkarken Emre Belözoğlu hakkında flaş bir karar çıktı. İşte detaylar...
16.05.2021 14:41
- Son Güncelleme: 16.05.2021 14:41
BELÖZOĞLU'NUN YERİNE SÜRPRİZ İSİM
Fenerbahçe, 2020-2021 sezonunda büyük hayal kırıklığı yaşadı. Sezon başı ve devre arasında yaptığı flaş transferlerle tüm dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe beklenilen başarıyı hem kupada hem ligde elde edemedi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gelecek sezon mutlak başarıyı getirecek revizyonu hayata geçirmek üzere! İşte detaylar...