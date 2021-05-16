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Fenerbahçe’de hareketli saatler! Kaçan şampiyonluk sonrası ipi çekildi! Emre Belözoğlu yerine sürpriz isim!

Spor Toto Süper Lig'de dün 3 büyükler için kader günüydü. Galatasaray ve Fenerbahçe istediği performansı gösteremeyince Beşiktaş 16. Şampiyonluğunu kutladı. 2020-2021 sezonunu 3. Olarak bitiren Fenerbahçe'de ise kaçan şampiyonluk sonrası sıcak saatler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde şampiyonluk hasreti 7 yıla çıkarken Emre Belözoğlu hakkında flaş bir karar çıktı. İşte detaylar...

16.05.2021 14:41 - Son Güncelleme: 16.05.2021 14:41
Fenerbahçe’de hareketli saatler! Kaçan şampiyonluk sonrası ipi çekildi! Emre Belözoğlu yerine sürpriz isim!

BELÖZOĞLU'NUN YERİNE SÜRPRİZ İSİM
Fenerbahçe, 2020-2021 sezonunda büyük hayal kırıklığı yaşadı. Sezon başı ve devre arasında yaptığı flaş transferlerle tüm dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe beklenilen başarıyı hem kupada hem ligde elde edemedi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gelecek sezon mutlak başarıyı getirecek revizyonu hayata geçirmek üzere! İşte detaylar...


GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe’de hareketli saatler! Kaçan şampiyonluk sonrası ipi çekildi! Emre Belözoğlu yerine sürpriz isim!

ŞAMPİYONLUK HASRETİ 7 YILA YÜKSELDİ
Spor Toto Süper Lig'de 3. olan Fenerbahçe taraftarlarını büyük hayal kırıklığına uğrattı. Sarı Lacivertliler birçok flaş transferle girdiği sezonda beklenilen başarıyı elde edemedi. Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasreti 7 yıla yükseldi.

Fenerbahçe’de hareketli saatler! Kaçan şampiyonluk sonrası ipi çekildi! Emre Belözoğlu yerine sürpriz isim!

BİRÇOK İSİMLE YOLLAR AYRILACAK
Fenerbahçe'de sezonun bitmesinin ardından büyük bir revizyon yaşanacak. Birçok isimle yolların ayrılması beklenirken takıma katılacak oyuncular için de çalışmalar yakın zamanda başlayacak.

Fenerbahçe’de hareketli saatler! Kaçan şampiyonluk sonrası ipi çekildi! Emre Belözoğlu yerine sürpriz isim!

ALİ KOÇ BAŞKANLIĞA ADAYLIĞINI AÇIKLAMADI
Sezonu Kayserispor galibiyetiyle tamamlayan fakat Beşiktaş ve Galatasaray'ın galip gelmesiyle sezonu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, henüz başkanlığına adaylığını açıklamadı.

Fenerbahçe’de hareketli saatler! Kaçan şampiyonluk sonrası ipi çekildi! Emre Belözoğlu yerine sürpriz isim!

RESMİ AÇIKLAMA YOK
Ali Koç'un Kayserispor maçının ardından başkanlığını resmen açıklaması bekleniyordu fakat dün maçın ardından Koç'tan herhangi bir açıklama gelmedi.