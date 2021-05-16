Fenerbahçe’de hareketli saatler! Kaçan şampiyonluk sonrası ipi çekildi! Emre Belözoğlu yerine sürpriz isim!

BELÖZOĞLU'NUN YERİNE SÜRPRİZ İSİM

Fenerbahçe, 2020-2021 sezonunda büyük hayal kırıklığı yaşadı. Sezon başı ve devre arasında yaptığı flaş transferlerle tüm dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe beklenilen başarıyı hem kupada hem ligde elde edemedi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gelecek sezon mutlak başarıyı getirecek revizyonu hayata geçirmek üzere! İşte detaylar...



