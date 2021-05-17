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Galatasaray'da kriz büyüyor! Fatih Terim ayrılıyor mu?

Süper Lig'de sezonu 2'nci sırada tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynama hakkı kazanan Galatasaray'da kriz sürüyor. Fatih Terim'in Yeni Malatyaspor maçının ardından yaptığı açıklamalar kulübü karıştırırken, 31 Mayıs'ta bitecek sözleşmesiyle ilgili de belirsizlik sürüyor. Fatih Terim'in Galatasaray'dan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu. İşte detaylar...

17.05.2021 09:25 - Son Güncelleme: 17.05.2021 09:25
Galatasaray'da kriz büyüyor! Fatih Terim ayrılıyor mu?

Galatasaray ligin son maçında şampiyonluğu averajla Beşiktaş'a kaptırırken teknik direktör Fatih Terim'in açıklamaları gündeme damga vurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da kriz büyüyor! Fatih Terim ayrılıyor mu?

Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, 2 gol daha bulamaması nedeniyle ligi ikinci sırada tamamladı.

Galatasaray'da kriz büyüyor! Fatih Terim ayrılıyor mu?

Fotomaç'ın haberine göre Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne eleme turlarından katılma hakkıyla teselli buldu. Son dakika kaçan şampiyonluk kupasının ardından Türk Telekom'da büyük bir üzüntü yaşadı.

Galatasaray'da kriz büyüyor! Fatih Terim ayrılıyor mu?

Bununla birlikte 2+3 yıllık sözleşmesi bulunan ve 2 yıllık ilk bölümünü dolduran teknik direktör Fatih Terim'in 'veda' niteliği taşıyan sözleri de Galatasaray camiasını derinden sarstı.

Galatasaray'da kriz büyüyor! Fatih Terim ayrılıyor mu?

GENEL KURULA VURGU YAPTI
"Galatasaray çok önemli günlerin arifesinde… Kaybedecek tek gün yok" diyen ve haziran ayında yapılması beklenen seçimin önemine işaret eden başarılı çalıştırıcı, "İstifa zamanları vardı ama sözümüzü yerine getirdik, 31 Mayıs itibariyle sözleşmem bitiyor. Gereken neyse yapacağız. Hakkınızı helal edin" diyerek ayrılabileceğinin mesajını verdi.