Galatasaray'da kriz büyüyor! Fatih Terim ayrılıyor mu?

GENEL KURULA VURGU YAPTI

"Galatasaray çok önemli günlerin arifesinde… Kaybedecek tek gün yok" diyen ve haziran ayında yapılması beklenen seçimin önemine işaret eden başarılı çalıştırıcı, "İstifa zamanları vardı ama sözümüzü yerine getirdik, 31 Mayıs itibariyle sözleşmem bitiyor. Gereken neyse yapacağız. Hakkınızı helal edin" diyerek ayrılabileceğinin mesajını verdi.