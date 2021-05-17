Galatasaray'da kriz büyüyor! Fatih Terim ayrılıyor mu?
Süper Lig'de sezonu 2'nci sırada tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynama hakkı kazanan Galatasaray'da kriz sürüyor. Fatih Terim'in Yeni Malatyaspor maçının ardından yaptığı açıklamalar kulübü karıştırırken, 31 Mayıs'ta bitecek sözleşmesiyle ilgili de belirsizlik sürüyor. Fatih Terim'in Galatasaray'dan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu. İşte detaylar...
17.05.2021 09:25
- Son Güncelleme: 17.05.2021 09:25
GENEL KURULA VURGU YAPTI
"Galatasaray çok önemli günlerin arifesinde… Kaybedecek tek gün yok" diyen ve haziran ayında yapılması beklenen seçimin önemine işaret eden başarılı çalıştırıcı, "İstifa zamanları vardı ama sözümüzü yerine getirdik, 31 Mayıs itibariyle sözleşmem bitiyor. Gereken neyse yapacağız. Hakkınızı helal edin" diyerek ayrılabileceğinin mesajını verdi.