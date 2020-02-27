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Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid evinde yıkıldı! Ronaldolu Juventus ise...
Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid evinde yıkıldı! Ronaldolu Juventus ise...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün gece oynanan maçlar nefesleri kesti. Son 16 turunda ilk olarak Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda İngiltere ekibi Manchester City'yi ağırladı. Öte yandan Juventus, Fransa'da Olympique Lyon'un konuğu oldu. Şampiyonların gecesinde şaşırtan sonuçlar alınırken, en çok konuşulan isim dünyaca ünlü Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo oldu.
27.02.2020 09:52
- Son Güncelleme: 27.02.2020 10:05
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçları, gece oynanan iki maç ile devam etti. Real Madrid-Manchester City ve Juventus-Olympique Lyon maçları nefesleri kesti.
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasını 13 kezle en fazla kazanan kulüp rekorunu elinde tutan İspanya temsilcisi Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda İngiltere ekibi Manchester City'yi ağırladı.
İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin ikinci devresine iyi başlayan Real Madrid, 60. dakikada Isco'nun ağları sarsmasıyla 1-0 öne geçti.
Ataklarını sıklaştıran Manchester City, 78. dakikada Gabriel Jesus ve 83. dakikada penaltıdan Kevin de Bruyne'ün golleriyle maçı 2-1 kazanarak rövanş öncesi önemli skor avantajı elde etti.
Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos, rakibine yaptığı faulün ardından 86. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.