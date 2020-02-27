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Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid evinde yıkıldı! Ronaldolu Juventus ise...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün gece oynanan maçlar nefesleri kesti. Son 16 turunda ilk olarak Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda İngiltere ekibi Manchester City'yi ağırladı. Öte yandan Juventus, Fransa'da Olympique Lyon'un konuğu oldu. Şampiyonların gecesinde şaşırtan sonuçlar alınırken, en çok konuşulan isim dünyaca ünlü Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo oldu.

27.02.2020 09:52 - Son Güncelleme: 27.02.2020 10:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





