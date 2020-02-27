Fenerbahçe'de bileti kesilen isimler belli oldu! Sezon sonu hepsi gidiyor
Süper Lig'de son 4 haftada oynadığı karşılaşmalarda sadece 1 puan alabilen Fenerbahçe'de Galatasaray mağlubiyeti bardağı taşıran son damla oldu. Bu sezon şampiyonluğa büyük ölçüde havlu atan sarı-lacivertli ekipte gelecek yılın kadro planlaması yapılmaya başlanırken, bileti kesilen isimler de belli oldu. İşte detaylar...
27.02.2020 09:28
- Son Güncelleme: 27.02.2020 09:28
7 OYUNCUNUN SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Takımda Simon Falette, Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, Mehmet Ekici, Tolga Ciğerci, Emre Belözoğlu ve üçüncü kaleci Erten Ersu'nun sözleşmeleri bitiyor. Bu oyunculardan bazılarıyla devam etmeyecek olan sarı-lacivertliler, sezonun kalanında sergilenecek performanslara göre net kararını verecek.
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