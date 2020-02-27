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Fenerbahçe'de bileti kesilen isimler belli oldu! Sezon sonu hepsi gidiyor

Süper Lig'de son 4 haftada oynadığı karşılaşmalarda sadece 1 puan alabilen Fenerbahçe'de Galatasaray mağlubiyeti bardağı taşıran son damla oldu. Bu sezon şampiyonluğa büyük ölçüde havlu atan sarı-lacivertli ekipte gelecek yılın kadro planlaması yapılmaya başlanırken, bileti kesilen isimler de belli oldu. İşte detaylar...

27.02.2020 09:28 - Son Güncelleme: 27.02.2020 09:28
Fenerbahçe'de bileti kesilen isimler belli oldu! Sezon sonu hepsi gidiyor

Geçen sezon tarihinin en kötü dönemini geçiren, bu sezon da Galatasaray yenilgisiyle şampiyonluk yarışından uzaklaşan Fenerbahçe'de gelecek sezon için hazırlıklar başladı.

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Fenerbahçe'de bileti kesilen isimler belli oldu! Sezon sonu hepsi gidiyor

Göreve geldikleri 2018 Haziran'dan bu yana 2 sezonda 28 transfere imza atıp toplamda 41.7 milyon Euro harcayan sarı-lacivertli yönetim, üçüncü yılına girerken yine kadroda revizyona gidecek.

Fenerbahçe'de bileti kesilen isimler belli oldu! Sezon sonu hepsi gidiyor

Sabah'ın haberine göre bu operasyonun ilk sırasında teknik direktör var. Sezon sonuna kadar takımın başında kalmasına karar verilen Ersun Yanal ile mayıs bitiminde yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yeni hoca için yönetimde şimdiden önemli isimler üzerinde tartışmalar yapılıyor.

Fenerbahçe'de bileti kesilen isimler belli oldu! Sezon sonu hepsi gidiyor

7 OYUNCUNUN SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Takımda Simon Falette, Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, Mehmet Ekici, Tolga Ciğerci, Emre Belözoğlu ve üçüncü kaleci Erten Ersu'nun sözleşmeleri bitiyor. Bu oyunculardan bazılarıyla devam etmeyecek olan sarı-lacivertliler, sezonun kalanında sergilenecek performanslara göre net kararını verecek.

Fenerbahçe'de bileti kesilen isimler belli oldu! Sezon sonu hepsi gidiyor

Ayrıca Jailson, Zajc, Sadık ve Tolgay'ın gözden çıkarılanlar arasında olduğu ancak belirlenecek yeni teknik direktörün vereceği rapora göre hareket edileceği gelen haberler arasında.

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