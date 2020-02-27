Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin faturası kesildi! Ozan Tufan'a şok ceza

FUTBOLUN PATRONU VE SAMANDIRA'DAN TAŞANLAR!

1- Acaba zaman zaman kaleci sıkıntısının baş gösterdiği bu sezon öncesi; Volkan Demirel'in bir yıl daha oynama isteği ve teknik kadronun da bu yöndeki talebinin bizzat başkan Ali Koç tarafından veto edildiği doğru mudur? Volkan'ın yeşil sahalara veda etme kararı için son güne kadar beklenmesinin nedeni acaba bu konuda teknik heyet ile başkan arasındaki fikir ayrılığı ve başkanı ikna çabası mıdır?