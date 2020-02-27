Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin faturası kesildi! Ozan Tufan'a şok ceza
Süper Lig'in 23. haftasında Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ardından PFDK'ya yapılan sevklere verilecek cezalar belli oldu. Maçın ardından çok konuşulan açıklamalara imza atan Ozan Tufan'ın ne kadar ceza alacağı merak konusu olmuştu. İşte Ozan Tufan, Ersun Yanal ve Deniz Türüç gibi isimlere verilmesi planlanan cezalar...
Süper Lig'in 23. haftasına Fenerbahçe - Galatasaray maçı damga vurdu. Gerek Galatasaray'ın 20 yıl aradan sonra Kadıköy'den zaferle ayrılması, gerekse maçın sonunda yaşanan olaylar uzun süre konuşuldu. Karşılaşmanın ardında PFDK sevkleri yapılırken, özellikle çok konuşulan açıklamalara imza atan Ozan Tufan'ın kaç maç ceza alacağı merak konusu olmuştu. Hürriyet Gazetesi yazarı Tahir Kum, PFDK'nın vereceği muhtemel cezaları açıkladı. İşte Kum'un o yazısı...
"Hiç uzatmaya gerek yok, büyük hayaller ve umutlarla göreve gelen Ali Koç ve yönetimi artık yolun sonuna gelmiştir... Hani şu; görev süresince 'her başarısızlığın ardından birilerini suçlayan bir yönetim' anlayışıyla hafızalarda iz bırakan o yönetim...
Hani şu; genel kurul süresince eleştirdikleri başkan profili ve yönetim anlayışını âdeta taklit eden o yönetim... Artık onlar için de, Fenerbahçe için de, tek çözüm, kulübü ve takımı bu duruma getiren zihniyetin bir an evvel değişmesi gerekiyor. Sayın Ali Koç, yönetim anlayışını ve yönetimini yenilemelidir.
Her şeyden evvel, yeniden çıkacağı bu yolda yanına kılavuz olarak, bugünkü gibi basketbol şubeden devşirme 'futbol sorumluları' (!) değil, işin ehli idareciler almalıdır. Bunun da yolu, tez zamanda olağanüstü genel kurul kararı almaktır. Yoksa? Bu futbol aklıyla yola devam, etmek gelecekte Fenerbahçe'ye bugünleri de aratır...
FUTBOLUN PATRONU VE SAMANDIRA'DAN TAŞANLAR!
1- Acaba zaman zaman kaleci sıkıntısının baş gösterdiği bu sezon öncesi; Volkan Demirel'in bir yıl daha oynama isteği ve teknik kadronun da bu yöndeki talebinin bizzat başkan Ali Koç tarafından veto edildiği doğru mudur? Volkan'ın yeşil sahalara veda etme kararı için son güne kadar beklenmesinin nedeni acaba bu konuda teknik heyet ile başkan arasındaki fikir ayrılığı ve başkanı ikna çabası mıdır?