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Şampiyonlar Ligi'nde oynanan PSG - Bayern Münih finalinin en çok Arda Turan konuşuldu! Barcelona...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finalinde dün akşam Paris Saint-Germain ve Bayern Münih karşı karşıya geldi. Nefesleri kesen mücadelede kazanan taraf 1-0'lık skorla Alman ekibi Bayern Münih oldu ve Şampiyonlar Ligi kupasını 6.kez müzesine götürdü. Bayern Münih'in bir rekora imza atarak ayrıldığı gece sonrası ise Galatasaraylı Arda Turan konuşuluyor. İşte detaylar...

24.08.2020 14:23 - Son Güncelleme: 24.08.2020 14:23
Şampiyonlar Ligi'nde oynanan PSG - Bayern Münih finalinin en çok Arda Turan konuşuldu! Barcelona...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanan Bayern Münih - Paris Saint Germain finalini, Alman temsilcisi 1-0'lık skorla kazanmıştı. Karşılaşmanın ardından ise Galatasaraylı Arda Turan, Arjantin'de manşetleri süsledi. İşte o haber ve detaylar...

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Şampiyonlar Ligi'nde oynanan PSG - Bayern Münih finalinin en çok Arda Turan konuşuldu! Barcelona...

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Alman temsilcisi Bayern Münih, Lizbon'da karşı karşıya geldiği Paris Saint-Germain'i Coman'ın golüyle 1-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan PSG - Bayern Münih finalinin en çok Arda Turan konuşuldu! Barcelona...

Daha önce 1973-74, 1974-75, 1975-76, 2000-01 ve 2012-13 sezonlarında turnuvada zirveye çıkan Bayern Münih, 11. finalinde aynı başarıyı 6. kez tekrarladı.

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan PSG - Bayern Münih finalinin en çok Arda Turan konuşuldu! Barcelona...

Almanya ekibi, bu başarısıyla Real Madrid (13) ve Milan'ın (7) ardından Şampiyonlar Ligi Kupası'nı en çok kazanan takımlar listesinde 3. sırayı Liverpool ile paylaştı.

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan PSG - Bayern Münih finalinin en çok Arda Turan konuşuldu! Barcelona...

Turnuvayı 15 golle tamamlayarak krallık yarışında ipi göğüsleyen Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, kupada bir sezonda en çok gol atan oyuncular listesinde 17 golle zirvede yer alan Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun ardında kaldı.

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