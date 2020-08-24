Şampiyonlar Ligi'nde oynanan PSG - Bayern Münih finalinin en çok Arda Turan konuşuldu! Barcelona...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finalinde dün akşam Paris Saint-Germain ve Bayern Münih karşı karşıya geldi. Nefesleri kesen mücadelede kazanan taraf 1-0'lık skorla Alman ekibi Bayern Münih oldu ve Şampiyonlar Ligi kupasını 6.kez müzesine götürdü. Bayern Münih'in bir rekora imza atarak ayrıldığı gece sonrası ise Galatasaraylı Arda Turan konuşuluyor. İşte detaylar...
24.08.2020 14:23
- Son Güncelleme: 24.08.2020 14:23
DİĞER GALERİLER