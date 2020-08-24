Fenerbahçe'de deprem! Puan silme ve transfer yasağı cezası mı geliyor?

"TAKIMIN YAŞ ORTALAMASI İDEAL"

Sadece Sosa değil, 5-6 oyuncusu 35 yaş sınırında. Ama 6-7 oyuncu da 25 yaş civarında. 30 yaş ortalaması gibi gözükse de, sahadaki takımın 26-27 civarında olacağını düşünüyorum.