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Fenerbahçe'de deprem! Puan silme ve transfer yasağı cezası mı geliyor?
Fenerbahçe'de deprem! Puan silme ve transfer yasağı cezası mı geliyor?
Uzun yıllardır şampiyonluk hasreti yaşayan Fenerbahçe, transfer sezonuna hızlı girdi. Üst üste attırdığı imzalarla adından bahsettiren sarı-lacivertli ekip TFF'nin harcama limitine rağmen durmak bilmedi. TFF'nin harcama limiti itirazlarını reddetmesi sonrası büyük bir tehlike ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumu Sabah Gazetesi yazarı Gürcan Bilgiç değerlendirdi. İşte o yazı...
24.08.2020 11:35
- Son Güncelleme: 24.08.2020 11:35
Gürcan Bilgiç: Harcama limiti şu anlama geliyor; "Küme düşmemek için mücadele et." Bu limitle bırakın transferi kadronun en az yarısını göndermeniz lazım. Geçen senenin maliyeti 60 milyon euro.
İkincisi; Aziz Yıldırım başkan olsaydı, bu limit açıklanır mıydı? Sorduğum herkes "hayır" dedi. Demek ki; burada kurumsal durum yok. Limitler kişisel çekişmeyle ilgili.
"TFF TRANSFER YASAĞI GETİREBİLİR"
Üçüncüsü; F.Bahçe bu tavrıyla stratejik davranıyor ve 3 puan silinme cezasını göze almış durumda. TFF lisans vermem diyemiyor. Ne zaman bu tavrı koyabilir, aralık ayında hesaplara bakınca. Devre arasında transfer yasağı getirebilirler.
"GEMİLERİ YAKTILAR"
Sezon bitiminde de 3 puanı silerler, önümüzdeki sezona mahsuben. Transferi şimdiden bitirmek en akıllı davranış. Gemileri yaktılar. Bankalar Birliği anlaşması gelirse, yaptırım da olmaz.
"TAKIMIN YAŞ ORTALAMASI İDEAL"
Sadece Sosa değil, 5-6 oyuncusu 35 yaş sınırında. Ama 6-7 oyuncu da 25 yaş civarında. 30 yaş ortalaması gibi gözükse de, sahadaki takımın 26-27 civarında olacağını düşünüyorum.