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Çocukken tuttuğu Fenerbahçe'ye imzayı attı! En büyük hayalini gerçekleştirdi

Onlar hayallerini gerçekleştirebilenler... Pek çok çocuğun hayali bir gün iyi bir futbolcu olmak ve çocukken renklerine bağlandıkları takımların formalarını giymektir. Herkese kısmet olmuyor ama kısmet olanlar taraftarın gönlünde taht kuruyor. İşte Fenerbahçe'den Galatasaray'a, Trabzonspor'dan Beşiktaş'a, çocukken tuttukları takımın formalarını giyen o isimler...

24.08.2020 16:20 - Son Güncelleme: 24.08.2020 16:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





