Fatih Terim’den farklı kadro! İşte Kasımpaşa maçı öncesi Galatasaray’ın muhtemel 11’i
Süper Lig'in son haftalarında yaşanan puan kayıplarının ardından Galatasaray'da gözler Fatih Terim'e çevrildi. Kasımpaşa deplasmanında ilk 11'de değişikliğe gitmeye hazırlanan Terim'in nasıl bir kadro çıkaracağı büyük merak konusu oldu. İmparator'un kafasındaki yeni Galatasaray'ı ilk kez takvim.com.tr açıklıyor. İşte Kasımpaşa maçında Galatasaray'ın muhtemel 11'i
09.03.2021 17:20
- Son Güncelleme: 09.03.2021 17:20
Kayserispor maçına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanan Galatasaray'da gözler teknik direktör Fatih Terim'e çevrilmiş durumda… Üst üste kaybedilen 5 puan sonrası hem ilk 11'de hem de oyun planında bazı değişikliklere gitmeye hazırlanan tecrübeli hocanın kafasındaki yeni Galatasaray'ı takvim.com.tr açıklıyor.