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Fatih Terim’den farklı kadro! İşte Kasımpaşa maçı öncesi Galatasaray’ın muhtemel 11’i

Süper Lig'in son haftalarında yaşanan puan kayıplarının ardından Galatasaray'da gözler Fatih Terim'e çevrildi. Kasımpaşa deplasmanında ilk 11'de değişikliğe gitmeye hazırlanan Terim'in nasıl bir kadro çıkaracağı büyük merak konusu oldu. İmparator'un kafasındaki yeni Galatasaray'ı ilk kez takvim.com.tr açıklıyor. İşte Kasımpaşa maçında Galatasaray'ın muhtemel 11'i

09.03.2021 17:20 - Son Güncelleme: 09.03.2021 17:20
Fatih Terim’den farklı kadro! İşte Kasımpaşa maçı öncesi Galatasaray’ın muhtemel 11’i

Kayserispor maçına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanan Galatasaray'da gözler teknik direktör Fatih Terim'e çevrilmiş durumda… Üst üste kaybedilen 5 puan sonrası hem ilk 11'de hem de oyun planında bazı değişikliklere gitmeye hazırlanan tecrübeli hocanın kafasındaki yeni Galatasaray'ı takvim.com.tr açıklıyor.

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Fatih Terim’den farklı kadro! İşte Kasımpaşa maçı öncesi Galatasaray’ın muhtemel 11’i

Terim, Kayserispor deplasmanında Falcao ve Mostafa Mohamed'i bir arada oynatmayı planlıyor. Eğer son dakikada bir değişiklik olmazsa, tecrübeli hoca takımın sistemini de değiştirecek ve Sarı-Kırmızılılar sahaya 4-4-2 düzeniyle dizilecek.

Fatih Terim’den farklı kadro! İşte Kasımpaşa maçı öncesi Galatasaray’ın muhtemel 11’i

Savunmanın sağında yeniden Yedlin'i oynatacak olan Terim, sol bekte Saracchi'den vazgeçmeyecek. Defansın ortasında ise Marcao ve Luyindama olacak.

Fatih Terim’den farklı kadro! İşte Kasımpaşa maçı öncesi Galatasaray’ın muhtemel 11’i

Başarılı teknik adam en büyük değişimi ise orta alanda yapacak. Son haftaların formsuz ismi Onyekuru'yu kulübeye çekmeyi düşünen Fatih Terim bu bölgede Arda Turan'a formayı verecek. Feghouli de yeniden 11'e dönecek.

Fatih Terim’den farklı kadro! İşte Kasımpaşa maçı öncesi Galatasaray’ın muhtemel 11’i

Orta alanın ortasında ise Taylan ve Gedson oynayacak. İleri uçta ise Mohamed ve Falcao takımın gol silahları olacak. Tecrübeli hocanın Falcao'yu biraz daha geride, yardımcı forvet gibi kullanmayı planladığı belirlendi.

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