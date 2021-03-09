Fatih Terim’den farklı kadro! İşte Kasımpaşa maçı öncesi Galatasaray’ın muhtemel 11’i

Terim, Kayserispor deplasmanında Falcao ve Mostafa Mohamed'i bir arada oynatmayı planlıyor. Eğer son dakikada bir değişiklik olmazsa, tecrübeli hoca takımın sistemini de değiştirecek ve Sarı-Kırmızılılar sahaya 4-4-2 düzeniyle dizilecek.