Mostafa Mohamed'den şok! Galatasaray'ın yıldızı Zamalek'i arayıp...
Süper Lig'de devre arası transfer döneminde Galatasaray kadrosuna katılan Mostafa Mohamed şok bir harekete imza attı. Kısa sürede attığı gollerle sarı-kırmızılı ekibin yıldızı haline gelen Mohamed'in adının Premier Lig ekipleriyle anılmasının ardından Zamalek kulübünü arayarak konuyla ilgili bilgi istediği öğrenildi.
10.03.2021 11:40
- Son Güncelleme: 10.03.2021 11:40
Galatasaray'ın ocak ayında Mısır'ın Zamalek takımından kiraladığı Mostafa Mohamed, attığı gollerle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarırken, yıldız isim hakkında flaş bir gelişme yaşandı.
Galatasaray kariyerine muhteşem bir başlangıç yapan Mısırlı golcüye İngiltere Premier Lig ekiplerinin talip olduğu öne sürülmüştü.
Premier Lig ekiplerinin kendisiyle ilgilendiğini öğrenen 23 yaşındaki santrfor da bunun üzerine harekete geçti. Mohamed'in bu konu hakkında Zamalek yetkilileriyle temasa geçtiği öğrenildi.
Mısır'ın Akhbar Elyom gazetesinde yer alan habere göre Mohamed, bonservisini elinde bulunduran Zamalek kulübünün yöneticilerini arayarak kendisiyle ilgilenen kulüpler hakkında bilgi istedi.
Yıldız futbolcu yaptığı görüşmede, Crystal Palace'ın kendisi için kulübe bir teklif yapıp yapmadığını sorarken, teklifin detaylarından haberdar olmak istediğini de ilettiği kaydedildi.