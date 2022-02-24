Şampiyonlar Ligi’nde geceye damga vuran olay! Ukraynalı yıldızdan Rusya’ya şok tepki

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Benfica, Ajax'ı konuk etti. Karşılaşmadan kazanan çıkmazken maç 2-2 berabere sonuçlandı. Ajax'ın gollerini 18'de Dusan Tadic ve 29'da Sebastien Haller atarken Benfica'nın gollerini ise 26'da Sebastien Haller kendi kalesine ve 72'de Roman Yaremchuk kaydetti.