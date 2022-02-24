Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran olay! Ukraynalı yıldızdan Rusya'ya şok tepki
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Benfica sahasında Ajax ile berabere kaldı. Ev sahibi Portekiz temsilcisinin 2. golünü atan Ukraynalı futbolcu Roman Yaremchuk, attığı gol sonrası yaptığı hareketle Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasına tepki gösterdi.
24.02.2022 10:15 - Son Güncelleme: 24.02.2022 10:15
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Benfica, Ajax'ı konuk etti. Karşılaşmadan kazanan çıkmazken maç 2-2 berabere sonuçlandı. Ajax'ın gollerini 18'de Dusan Tadic ve 29'da Sebastien Haller atarken Benfica'nın gollerini ise 26'da Sebastien Haller kendi kalesine ve 72'de Roman Yaremchuk kaydetti.
Portekiz ekibinin 2. golünü atan Ukraynalı forvet Roman Yaremchuk, Rusya'nın ülkesi Ukrayna'ya karşı açtığı savaşa tepki gösterdi.
Karşılaşmanın 72. dakikasında takımına beraberliği getiren Ukraynalı golcü, attığı golden sonra sevinmek yerine savaş karşıtı bir tepki verdi.
Roman Yaremchuk, golünü attıktan sonra formasını çıkardı ve Ukrayna Devlet Arması'nın olduğu bir tişörtle kameralara karşı görüntü verdi.