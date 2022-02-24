Vav TV İzle
Haberler Spor Cristiano Ronaldo çileden çıktı! Onu hiç böyle görmediniz

Cristiano Ronaldo çileden çıktı! Onu hiç böyle görmediniz

Cristiano Ronaldo çileden çıktı... UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında, Atletico Madrid ile Manchester United'la 1-1 berabere kaldı. Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'nun sinirli tavırları maça damga vurdu. İşte maçtan detaylar ve ekrana yansımayan kareler...

24.02.2022 01:24 - Son Güncelleme: 24.02.2022 01:29
Cristiano Ronaldo çileden çıktı! Onu hiç böyle görmediniz

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında, Atletico Madrid ile Manchester United'la 1-1 berabere kaldı. Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'nun sinirli tavırları maça damga vurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Cristiano Ronaldo çileden çıktı! Onu hiç böyle görmediniz

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçında İspanyol temsilcisi Atletico Madrid evinde Manchester United ile 1-1 berabere kaldı.

Cristiano Ronaldo çileden çıktı! Onu hiç böyle görmediniz

22 yaşındaki Portekizli futbolcu Joao Felix'in 7. dakikada bulduğu gol ile öne geçen Atletico Madrid, 80. dakikada Anthony Elanga'nın golüne engel olmadı ve maç 1-1 sona erdi.

Cristiano Ronaldo çileden çıktı! Onu hiç böyle görmediniz

CRİSTİANO RONALDO SKOR ÜRETEMEDİ

Manchester United forması giyen dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo skor anlamında sönük bir akşam geçirdi.

Cristiano Ronaldo çileden çıktı! Onu hiç böyle görmediniz

Ronaldo'nun maç sırasında oldukça gergin olması da dikkatlerden kaçmadı. Sık sık hakeme itiraz eden yıldız futbolcu takım arkadaşlarına da uyarılarda bulundu.

SON DAKİKA