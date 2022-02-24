Cristiano Ronaldo çileden çıktı! Onu hiç böyle görmediniz
Cristiano Ronaldo çileden çıktı... UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında, Atletico Madrid ile Manchester United'la 1-1 berabere kaldı. Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'nun sinirli tavırları maça damga vurdu. İşte maçtan detaylar ve ekrana yansımayan kareler...
24.02.2022 01:24 - Son Güncelleme: 24.02.2022 01:29
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında, Atletico Madrid ile Manchester United'la 1-1 berabere kaldı. Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'nun sinirli tavırları maça damga vurdu.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçında İspanyol temsilcisi Atletico Madrid evinde Manchester United ile 1-1 berabere kaldı.
22 yaşındaki Portekizli futbolcu Joao Felix'in 7. dakikada bulduğu gol ile öne geçen Atletico Madrid, 80. dakikada Anthony Elanga'nın golüne engel olmadı ve maç 1-1 sona erdi.
CRİSTİANO RONALDO SKOR ÜRETEMEDİ
Manchester United forması giyen dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo skor anlamında sönük bir akşam geçirdi.