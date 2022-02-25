Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi kim olacak? İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri
Son dakika Galatasaray haberleri | UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider bitirerek son 16'ya kalan Galatasaray'ın muhtemel rakipleri dün oynanan maçlarla belli oldu. Play-off sonrası tur atlayan Barcelona, Porto, Sevilla gibi dünya devleri Cimbom'un muhtemel rakipleri arasında yer aldı. İşte Galatasaray'ın olası eşleşeceği rakipler...
25.02.2022 08:52 - Son Güncelleme: 25.02.2022 08:59
UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenecek kura töreni 25 Şubat Cuma günü yapılacak. Son 16 turu eşleşmelerinin belli olacağı kura çekimi saat 14.00'te başlayacak. Galatasaray lider tamamladığı için kura çekimine seribaşı olarak katılacak.