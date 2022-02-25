Vav TV İzle
Haberler Spor Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi kim olacak? İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi kim olacak? İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri

Son dakika Galatasaray haberleri | UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider bitirerek son 16'ya kalan Galatasaray'ın muhtemel rakipleri dün oynanan maçlarla belli oldu. Play-off sonrası tur atlayan Barcelona, Porto, Sevilla gibi dünya devleri Cimbom'un muhtemel rakipleri arasında yer aldı. İşte Galatasaray'ın olası eşleşeceği rakipler...

25.02.2022 08:52 - Son Güncelleme: 25.02.2022 08:59
Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi kim olacak? İşte Cimbom’un muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselen Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi kim olacak? İşte Cimbom’un muhtemel rakipleri

Doğrudan son 16 turuna yükseldiği için Şubat ayını Avrupa'da maç yapmadan geçiren sarı-kırmızılılar, maçlarını 10-17 Mart'ta oynayacak.

Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi kim olacak? İşte Cimbom’un muhtemel rakipleri

UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenecek kura töreni 25 Şubat Cuma günü yapılacak. Son 16 turu eşleşmelerinin belli olacağı kura çekimi saat 14.00'te başlayacak. Galatasaray lider tamamladığı için kura çekimine seribaşı olarak katılacak.

Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi kim olacak? İşte Cimbom’un muhtemel rakipleri

İŞTE MUHTEMEL RAKİPLER:

ATALANTA

Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi kim olacak? İşte Cimbom’un muhtemel rakipleri

PORTO

SON DAKİKA