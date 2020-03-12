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Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran kavga! PSG-Borussia Dortmund maçında Emre Can ve Neymar...
Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran kavga! PSG-Borussia Dortmund maçında Emre Can ve Neymar...
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ilk maçı deplasmanda 2-1'lik skorla kaybeden PSG, kendi sahasında konuk ettiği Borussia Dortmund'u 2-0'la geçerek çeyrek finale yükseldi. Karşılaşmaya ise 88. dakikasında çıkan kavga damga vurdu. Borussia Dortmund'un Türk asıllı yıldızı Emre Can, PSG'nin dünyaca ünlü yıldızı Neymar'la tartıştı. Çılgına dönen Emre Can kırmızı kart gördü. İşte o anlar...
12.03.2020 09:32
- Son Güncelleme: 12.03.2020 09:32
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Paris Saint-Germain ile Borussia Dortmund, Parc des Princes'de karşı karşıya geldi.
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Fransız ekibi, 2-1 kaybettiği maçın rövanşında Rakibini 28. dakikada Neymar ve 45+1. dakikada Juan Bernat'ın attığı gollerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynana mücadelenin son dakikalarında ise büyük bir gerginlik yaşandı.
Karşılaşmanın 88. dakikasında Neymar ile tartışan Emre Can, Brezilyalı yıldıza fiziksel temasta bulununca bir anda tansiyon yükseldi.
PSG'li futbolcular Di Maria ve Marquinhos, Emre Can'ın bu hareketi sonrası oyuncuya doğru koşarken, diğer futbolcular da tartışmaya dahil oldu.