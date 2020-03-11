Koronavirüs spor dünyasını da sallıyor (Sporda son dakika koronavirüs gelişmeleri)
İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünya geneline yayılan koronavirüs, binlerce kişinin canını aldı. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs vakası görüldüğünü ve karantinaya alındığını açıkladı. Gündelik hayatı olumsuz yönde etkileyen coronavirüs spor dünyasını da etkiledi. Ünlü futbolcuların korona testlerinden, herkesin merakla beklediği şampiyonlara değin pek çok gelişme yaşandı. Gelin spor dünyasında yaşanan son dakika koronavirüs gelişmelerine bakalım.
11.03.2020 15:57
- Son Güncelleme: 11.03.2020 16:54
Inter'in yıldızı Alexis Sanchez ve Barcelona'da kariyerini sürdüren Arturo Vidal, corona virüs nedeniyle karantinaya alınıyor...
Alexis Sanchez ve Arturo Vidal, bu ay sonu milli maç arasında Dünya Kupası elemeleri için Şili'ye gidecek.
Şili Sağlık Bakanı Jaime Manalich ise iki yıldız futbolcunun ülkeye girişinde karantinaya alacaklarını duyurdu.
İtalya'da corona virüs nedeniyle hayatının kaybedenlerin sayısının 631'e çıkmasına dikkat çeken Jaime Manalich, ''İnsanlarımızın hayatlarını tehlikeye atmak istemiyoruz. İtalya'dan kim gelirse gelsin karantinaya alınacak. Bu durum futbolcularımız için de geçerli.'' sözlerini kullandı.
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