Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maç sonuçları! Merih Demiral uçtu, Barcelona 5 attı, Messi'den rekor geldi...

RB Leipzig cephesine geceye damga vuran karar ise Alexander Sörloth cephesine yaşandı. Koronavirüs pandemisinin ardından takımlara 5 oyuncu değişikliği hakkı verilmiş ve futbolda yeni bir döneme girilmişti. Başakşehir karşısında bu hakkını kullanan RB Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, 70. dakikaya kadar 5 oyuncu değişikliğini kullandı. Savunmada ve orta alanda oyuncu değişikliğine giden başarılı çalıştırıcı, forvet hattına dokunmadı ve Alexander Sörloth'a İstanbul'da süre vermedi. Türk futbolunu yakından tanıyan Alexander Sörloth'un Başakşehir karşısında 5 oyuncu değişikliği hakkı varken ve skor avantajı da yakalanmışken süre bulamaması şaşkınlık yarattı.