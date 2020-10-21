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Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maç sonuçları! Merih Demiral uçtu, Barcelona 5 attı, Messi'den rekor geldi...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı E, F, G ve H gruplarında oynanan 8 maçla başladı. 2020-21 sezonun başladığı gecede Barcelona'nın Arjantinli süper yıldızı Lionel Messi rekor kırdı ve şaşırtıcı olaylar yaşandı. Milli futbolcumuz Merih Demiral takımı Juventus'un Dinamo Kiev'e konuk olduğu maçta 19. dakikada sakatlanan Giorgio Chiellini'nin yerine oyuna girdi. İşte yaşananlar ve Şampiyonlar Ligi'nden gecenin sonuçları.

21.10.2020 10:05 - Son Güncelleme: 21.10.2020 10:05
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maç sonuçları! Merih Demiral uçtu, Barcelona 5 attı, Messi'den rekor geldi...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-21 sezonu unutulmaz bir geceyle start aldı. Merih Demiral, Alexander Sörloth ve Vedat Muriqi'nin çok konuşulduğu gecede sürpriz sonuçlar alındı ve yetmezmiş gibi 4 transfer açıklandı. İşte müthiş gecede yaşananlar...

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Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maç sonuçları! Merih Demiral uçtu, Barcelona 5 attı, Messi'den rekor geldi...

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-21 sezonu, E, F, G ve H gruplarında oynanan 8 maçla başladı. H Grubu'nda gecenin öne çıkan maçında geçen yılın finalisti Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain, sahasında İngiliz ekibi Manchester United'a 2-1 yenildi.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maç sonuçları! Merih Demiral uçtu, Barcelona 5 attı, Messi'den rekor geldi...

Manchester United, karşılaşmanın ilk yarısını Bruno Fernandes'in penaltı golüyle önde kapadı. Anthony Martial'in kendi kalesine attığı golle skora dengenin geldiği maçın son dakikalarında Marcus Rashford ile bir kez daha öne geçen konuk ekip sahadan galibiyetle ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maç sonuçları! Merih Demiral uçtu, Barcelona 5 attı, Messi'den rekor geldi...

DİRENEMEDİK
Aynı grupta oynanan diğer mücadelede ise temsilcimiz Medipol Başakşehir, deplasmanda Almanya'nın RB Leipzig takımına Angelino'nun attığı gollerle 2-0 mağlup oldu. Alman temsilcisinin gollerini 16. ve 20. dakikalarda sol bek Angelino kaydetti. Mücadelenin geri kalanında başka gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 2-0 sona erdi. Alınan bu sonucun ardından RB Leipzig averajla grupta liderliğe yükseldi. Okan Buruk ve öğrencileri ise son sırada kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maç sonuçları! Merih Demiral uçtu, Barcelona 5 attı, Messi'den rekor geldi...

RB Leipzig cephesine geceye damga vuran karar ise Alexander Sörloth cephesine yaşandı. Koronavirüs pandemisinin ardından takımlara 5 oyuncu değişikliği hakkı verilmiş ve futbolda yeni bir döneme girilmişti. Başakşehir karşısında bu hakkını kullanan RB Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, 70. dakikaya kadar 5 oyuncu değişikliğini kullandı. Savunmada ve orta alanda oyuncu değişikliğine giden başarılı çalıştırıcı, forvet hattına dokunmadı ve Alexander Sörloth'a İstanbul'da süre vermedi. Türk futbolunu yakından tanıyan Alexander Sörloth'un Başakşehir karşısında 5 oyuncu değişikliği hakkı varken ve skor avantajı da yakalanmışken süre bulamaması şaşkınlık yarattı.

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