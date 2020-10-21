Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maç sonuçları! Merih Demiral uçtu, Barcelona 5 attı, Messi'den rekor geldi...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı E, F, G ve H gruplarında oynanan 8 maçla başladı. 2020-21 sezonun başladığı gecede Barcelona'nın Arjantinli süper yıldızı Lionel Messi rekor kırdı ve şaşırtıcı olaylar yaşandı. Milli futbolcumuz Merih Demiral takımı Juventus'un Dinamo Kiev'e konuk olduğu maçta 19. dakikada sakatlanan Giorgio Chiellini'nin yerine oyuna girdi. İşte yaşananlar ve Şampiyonlar Ligi'nden gecenin sonuçları.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-21 sezonu, E, F, G ve H gruplarında oynanan 8 maçla başladı. H Grubu'nda gecenin öne çıkan maçında geçen yılın finalisti Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain, sahasında İngiliz ekibi Manchester United'a 2-1 yenildi.
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Aynı grupta oynanan diğer mücadelede ise temsilcimiz Medipol Başakşehir, deplasmanda Almanya'nın RB Leipzig takımına Angelino'nun attığı gollerle 2-0 mağlup oldu. Alman temsilcisinin gollerini 16. ve 20. dakikalarda sol bek Angelino kaydetti. Mücadelenin geri kalanında başka gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 2-0 sona erdi. Alınan bu sonucun ardından RB Leipzig averajla grupta liderliğe yükseldi. Okan Buruk ve öğrencileri ise son sırada kaldı.
RB Leipzig cephesine geceye damga vuran karar ise Alexander Sörloth cephesine yaşandı. Koronavirüs pandemisinin ardından takımlara 5 oyuncu değişikliği hakkı verilmiş ve futbolda yeni bir döneme girilmişti. Başakşehir karşısında bu hakkını kullanan RB Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, 70. dakikaya kadar 5 oyuncu değişikliğini kullandı. Savunmada ve orta alanda oyuncu değişikliğine giden başarılı çalıştırıcı, forvet hattına dokunmadı ve Alexander Sörloth'a İstanbul'da süre vermedi. Türk futbolunu yakından tanıyan Alexander Sörloth'un Başakşehir karşısında 5 oyuncu değişikliği hakkı varken ve skor avantajı da yakalanmışken süre bulamaması şaşkınlık yarattı.