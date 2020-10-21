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Galatasaray'dan ocakta sürpriz hamle! Marcao yerine Viking geliyor

Süper Lig'de üst üste aldığı başarısız sonuçlarla bir anda zirvenin 6 puan gerisine düşen Galatasaray, takımdaki eksiklikleri gidermek için kolları sıvadı. Sezon başında yaşadığı sıkıntıları devre arası transfer döneminde yaşamak istemeyen sarı-kırmızılı ekip, Avrupa ekiplerinin gözdesi durumundaki Marcao için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. Marcao'dan boşalacak forma için de arayışlara başlayan Galatasaray'da gündeme Norveçli tecrübeli stoper geldi.

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21.10.2020 09:43 - Son Güncelleme: 21.10.2020 09:43
Galatasaray'dan ocakta sürpriz hamle! Marcao yerine Viking geliyor

Sezona hızlı bir giriş yaptıktan sonra UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Galatasaray, Süper Lig'de de düşüşe geçti.

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Galatasaray'dan ocakta sürpriz hamle! Marcao yerine Viking geliyor

Fenerbahçe ve Kasımpaşa ile oynadığı maçlardan yalnızca 1 puan toplayabilen Aslan, son olarak sahasında ağırladığı Aytemiz Alanyaspor'a uzatma dakikalarında yediği golle 2-1 mağlup oldu.

Galatasaray'dan ocakta sürpriz hamle! Marcao yerine Viking geliyor

Sezon başındaki havayı yeniden yakalamak için çalışmalarını sürdüren Fatih Terim ve teknik heyet, bir yandan da ara transfer dönemi için arayışlarına devam ediyor.

Galatasaray'dan ocakta sürpriz hamle! Marcao yerine Viking geliyor

Ocak ayında birçok bölgeye takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, savunma hattını güçlendirmek için kolları sıvadı.

Galatasaray'dan ocakta sürpriz hamle! Marcao yerine Viking geliyor

Galatasaray, adı Roma ve Newcastle United ile anılan Marcao'nun ayrılık ihtimaline karşı bu bölgeye takviye yapmak istiyor.

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