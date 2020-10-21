Galatasaray'dan ocakta sürpriz hamle! Marcao yerine Viking geliyor
Süper Lig'de üst üste aldığı başarısız sonuçlarla bir anda zirvenin 6 puan gerisine düşen Galatasaray, takımdaki eksiklikleri gidermek için kolları sıvadı. Sezon başında yaşadığı sıkıntıları devre arası transfer döneminde yaşamak istemeyen sarı-kırmızılı ekip, Avrupa ekiplerinin gözdesi durumundaki Marcao için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. Marcao'dan boşalacak forma için de arayışlara başlayan Galatasaray'da gündeme Norveçli tecrübeli stoper geldi.
21.10.2020 09:43
- Son Güncelleme: 21.10.2020 09:43
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