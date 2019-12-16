Şampiyonlar Ligi kura çekimine Hamit Altıntop damga vurdu! Salon buz kesti...

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi yapıldı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi. A Milli Takımımızın'ın eski yıldızı ve TFF üyesi Hamit Altıntop kura çekimine damgasını vurdu. Bakın neden...

16.12.2019 15:52 - Son Güncelleme: 16.12.2019 15:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





