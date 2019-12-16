Şampiyonlar Ligi kura çekimine Hamit Altıntop damga vurdu! Salon buz kesti...
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi yapıldı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi. A Milli Takımımızın'ın eski yıldızı ve TFF üyesi Hamit Altıntop kura çekimine damgasını vurdu. Bakın neden...
16.12.2019 15:52
- Son Güncelleme: 16.12.2019 15:59
UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimine UEFA 2020 Şampiyonlar Ligi elçisi Hamit Altıntop da katıldı.
Hamit Altıntop kura çekimi öncesi "Son 16 turuna katılmış takımlara başarılar diliyorum, gerçekten gururluyuz güzel bir ev sahipliği yapacağız. UEFA'ya yakın bir şekilde çalışıyoruz, güzel bir deneyim yaşatacağımızı düşünüyorum." dedi.
Yapılan konuşmaların ardından kura çekimi işlemine geçildi, eşleşmeleri belirleyen isim Hamit Altıntop oldu.
Altıntop, ilk olarak PSG - Borussia Dortmund eşleşmesini belirledi. İkinci çekilen kura sonrası ise salon adeta buz kesti.
Altıntop, ilk olarak PSG - Borussia Dortmund eşleşmesini belirledi. İkinci çekilen kura sonrası ise salon adeta buz kesti.