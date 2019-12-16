Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı! Eski yıldızına talip oldu...

Ara transfer dönemi başlıyor, kılıçlar çekiliyor... İki ezeli rakip Galatasaray ve Fenerbahçe yine karşı karşıya gelecek gibi görünüyor. Sarı-lacivertli ekipten Galatasaray'ın peşinde olduğu yıldız isim için resmi teklif geldi. Sezon başında Vedat Muriqi için kıyasıya rekabet halinde olan Fenerbahçe ve Galatasaray arasında transfer savaşının bu perdesinin kazananı kim olacak? İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray ile yeniden kıyasıya rekabete girdiği dev transfer operasyonu ve ayrıntıları...

16.12.2019 17:12 - Son Güncelleme: 16.12.2019 17:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





