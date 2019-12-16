Çağlar Söyüncü'yü daha önce böyle görmediniz! Şimdiler Avrupa'yı sallıyor ama...

Türkiye'nin yeni kahramanı hiç kuşkusuz 'Çağlar Söyüncü.' Henüz 23 yaşında ama daha şimdiden transfer bedeliyle Avrupa'daki pek çok yıldızı geride bıraktı. Premier Lig çatısı altında Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü, Avrupa devlerinin ağzını sulandırırken bir yanda da klasından ödün vermiyor. Anlaşılan o ki Çağlar Söyüncü'nün adını daha çok duyacağız. Hakkında her detay merak edilen Çağlar Söyüncü'nün bu fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Çağlar'ı daha önce hiç böyle görmediniz...

16.12.2019 14:44 - Son Güncelleme: 16.12.2019 14:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





