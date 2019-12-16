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Çağlar Söyüncü'yü daha önce böyle görmediniz! Şimdiler Avrupa'yı sallıyor ama...

Türkiye'nin yeni kahramanı hiç kuşkusuz 'Çağlar Söyüncü.' Henüz 23 yaşında ama daha şimdiden transfer bedeliyle Avrupa'daki pek çok yıldızı geride bıraktı. Premier Lig çatısı altında Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü, Avrupa devlerinin ağzını sulandırırken bir yanda da klasından ödün vermiyor. Anlaşılan o ki Çağlar Söyüncü'nün adını daha çok duyacağız. Hakkında her detay merak edilen Çağlar Söyüncü'nün bu fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Çağlar'ı daha önce hiç böyle görmediniz...

16.12.2019 14:44 - Son Güncelleme: 16.12.2019 14:44
Çağlar Söyüncü'yü daha önce böyle görmediniz! Şimdiler Avrupa'yı sallıyor ama...

O 23 yaşında ve şimdiden adından söz ettiriyor... Türk futbolunun geleceği olarak nitelendirilen Çağlar Söyüncü'yü daha önce hiç böyle görmediniz. İşte başta Çağlar Söyüncü olmak üzere yıldız futbolcuların yıllar içerisindeki değişimleri.

Çağlar Söyüncü'yü daha önce böyle görmediniz! Şimdiler Avrupa'yı sallıyor ama...

Alper Potuk - Fenerbahçeli futbolcu burun estetiği yaptıranlardan.

Çağlar Söyüncü'yü daha önce böyle görmediniz! Şimdiler Avrupa'yı sallıyor ama...

Erkan Zengin - Türk asıllı İsveçli milli futbolcu da burnundan ameliyat oldu.

Çağlar Söyüncü'yü daha önce böyle görmediniz! Şimdiler Avrupa'yı sallıyor ama...

Ronaldo - Portekizli yıldızın büyük değişimi sık sık gündeme geliyor.

Çağlar Söyüncü'yü daha önce böyle görmediniz! Şimdiler Avrupa'yı sallıyor ama...

Profesyonel futbola ilk başladığı yıllardaki halinden eser olmayan Ronaldo'nun dişlerinin yanı sıra burnuna, alnına ve kırışıklıklarına da müdahale ettirdi.

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