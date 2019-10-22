Şampiyonlar Ligi Galatasaray - Real Madrid maçı muhtemel 11'leri
Süper Lig'de üç hafta aradan sonra Sivasspor maçında alınan 3 puan ile moral depolayan Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Real Madrid maçına çevrildi. Bu sezon Devler Ligi'ndeki üçüncü maçına çıkacak olan Aslan'da Falcao krizi sürerken, tecrübeli teknik adam Fatih Terim'in sahaya süreceği ilk 11 merakla bekleniyordu. İşte Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray-Real Madrid mücadelesinin muhtemel 11'leri ve maç önü bilgileri...
Devler Ligi sahnesinde İspanyol devi Real Madrid'i sahasında ağırlayacak olan Galatasaray'da hedef mutlak galibiyet.
Ligde Sivasspor'u güçlük çekse de deviren Aslan şimdi Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid maçına kilitlenmiş durumda. Teknik direktör Fatih Terim de düzenlediği basın toplantısında iddialı açıklamalarda bulundu.
İmparator "2 maç sonunda 1 puanımız var, golümüz yok. Bu tabloyu değiştirmek bizim elimizde. Real Madrid'in ne olduğunu anlatmaya gerek yok. Bu kupayı defalarca kazanmış, en büyük favorilerden biri. Onların gücünü biliyoruz. Ancak biz de kendi gücümüze inanıyoruz. Daha önce defalarca yaptığımız gibi önemli bir galibiyet almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Fatih Terim, grupta 2 maç sonunda PSG'nin önemli avantaj yakaladığını belirtti. Real Madrid ile oynayacakları arka arkaya iki maçın gruptaki yerlerini belirlemede önemli olacağını söyledi. İmparator "Şampiyonlar Ligi'ni ne kadar sevdiğimi bilirsiniz. Bu müziği duymak güzel bir duygu. Bunu duymaya devam etmek istiyoruz. Önceliğimiz grupta ilk 2'ye girmek. Bunun için çalışıyoruz. Oyuncularım da benimle aynı düşüncede" dedi. Terim taraftardan 90 dakika destek istedi.