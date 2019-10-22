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Galatasaray'dan Ali Koç'a büyük rest! Sözleşme feshedildi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim arasındaki gerilimde flaş bir gelişme yaşandı. Fatih Terim, Ali Koç'un sahip olduğu Divan Restoran'ın Teknik Direktörü olduğu sarı kırmızılı takımın stadı olan Türk Telekom Stadı'ndan kaldırılmasını istemişti. Terim'in Divan Restoran ile olan sözleşme feshedildiği takdirde tazminatı ödeyeceğini söylemesinin ardından Galatasaray yönetimi flaş bir karar aldı.

22.10.2019 08:58 - Son Güncelleme: 22.10.2019 08:58
Galatasaray'dan Ali Koç'a büyük rest! Sözleşme feshedildi!

Fatih Terim ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç arasındaki gerilim sonrasında iş ilginç boyutlara ulaşmıştı.

Galatasaray'dan Ali Koç'a büyük rest! Sözleşme feshedildi!

SÖZLEŞME FESHEDİLDİ
Sarı-kırmızılı yönetim Türk Telekom'da hizmet veren Divan Restoranı'nın sözleşmesini fesh ederek yerine Do&Co İkram Hizmetleri ile anlaşma sağladı.

Sarı-kırmızılılar Divan'la yapılan anlaşmayı bozduğu için 500 bin dolar tazminat ödeyecek.

Galatasaray'dan Ali Koç'a büyük rest! Sözleşme feshedildi!

Her şey, Koç'un Terim'in TFF'den aldığı tazminatı dile getirmesiyle başlamıştı. Bunun üzerine Terim'in avukatı buna karşılık vermiş, ancak Fenerbahçe başkanı geri adım atmamıştı.

Galatasaray'dan Ali Koç'a büyük rest! Sözleşme feshedildi!

Yaz dönemindeki bu tartışmaların ardından her şey unutulduğu düşünülüyordu ki, aslında ateşin küllenmediği görüldü.

Galatasaray'dan Ali Koç'a büyük rest! Sözleşme feshedildi!

İlk olarak Galatasaray'ın 3-2 galip geldiği Kayserispor deplasmanından sonra Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ile görüşen Terim, Koç grubunun işletmeciliğini yaptığı "Divan Restoranı"nın Türk Telekom Stadı'nda da bir şubesinin bulunduğunu hatırlatmıştı.

Galatasaray'dan Ali Koç'a büyük rest! Sözleşme feshedildi!

Koç ile büyük gerginlik yaşayan tecrübeli teknik adam, neden Koç grubu ile devam edildiğini sordu.

Sarı-kırmızılı yönetici ise Divan Lokantası ile sözleşmelerinin devam ettiğini dile getirerek, bunun sonlanmasının ardından duruma bakabileceklerini dile getirdi.

Galatasaray'dan Ali Koç'a büyük rest! Sözleşme feshedildi!

Terim bunun üzerine Günay'a, "Eğer tazminat için paranız yoksa ben öderim" demişti. Bu gelişmelerin ardından Galatasaray, Divan restoranıyla olan anlaşmayı iptal etti.

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