Galatasaray'dan Ali Koç'a büyük rest! Sözleşme feshedildi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim arasındaki gerilimde flaş bir gelişme yaşandı. Fatih Terim, Ali Koç'un sahip olduğu Divan Restoran'ın Teknik Direktörü olduğu sarı kırmızılı takımın stadı olan Türk Telekom Stadı'ndan kaldırılmasını istemişti. Terim'in Divan Restoran ile olan sözleşme feshedildiği takdirde tazminatı ödeyeceğini söylemesinin ardından Galatasaray yönetimi flaş bir karar aldı.

22.10.2019 08:58 - Son Güncelleme: 22.10.2019 08:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





