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Piyasa değerleri güncellendi! İşte en pahalı futbolcular

Futbolcuların piyasa değerlerini belirleyen Transfermarkt, güncelleme yayınladı. Buna göre Süper Lig'in merak edilen yıldızlarının yeni piyasa değerleri de belli oldu. İşte ligin en pahalı futbolcuları...

08.06.2023 17:14 - Son Güncelleme: 08.06.2023 17:14
Piyasa değerleri güncellendi! İşte en pahalı futbolcular

Transfermarkt verileri güncellendi. Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'dan Zaniolo, Icardi ve Nelsson, en değerli oyuncular listesinde ilk 3 sırayı aldı.

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Piyasa değerleri güncellendi! İşte en pahalı futbolcular

Transfermarkt'ın son güncellemesinin ardından Arda Güler'in piyasa değeri 11 milyon euro'dan 15 milyon euro'ya yükseldi.

Piyasa değerleri güncellendi! İşte en pahalı futbolcular

İşte Süper Lig'de en değerli futbolcular:

Piyasa değerleri güncellendi! İşte en pahalı futbolcular

Zaniolo - 27 M€

Piyasa değerleri güncellendi! İşte en pahalı futbolcular

Icardi - 19 M€

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