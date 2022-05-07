Şampiyon Trabzonspor'un Hatayspor beraberliği sonrası spor yazarlarından çarpıcı değerlendirmeler
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında şampiyon Trabzonspor, Hatayspor deplasmanına konuk oldu. Fırtına uzun süre önde götürdüğü mücadelede son dakikada yediği golle 1-1 berabere kaldı. Spor yazarları karşılaşmayı çarpıcı sözlerler değerlendirdi.
YUNUS EMRE SEL - APOLET!
Çok uzun bir aradan sonra ilk defa sahaya şampiyon olarak çıktı Trabzonspor. Gurur, sevinç, mutlu karmaşanın içindeydi tüm ekip. Böyle bir duygu boşalımının ardından tekrar konsantre olmak zor.
Trabzonspor en büyük hedefine ulaşsa da, o hedefi daha da görkemli hale getirecek ikinci kupanın peşinde konsantre bir şekilde devam ediyor görüldüğü kadarıyla...
Hatayspor maçında yarı rotasyonlu bir kadroyla sahadaydı şampiyon, fakat oyun iştahı çok da farklı değildi. Kazanılan penaltıyı ikinci yarısının şanssız ismi Bakasetas kaçırdı. Maçın ikinci yarısına, ilk yarıda aksayan bölgelere anında müdahale ile başladı Trabzonspor.
Böyle maçların hep bir, "hazırlık maçı" havası vardır. Şampiyon takım da olsanız, bu durum böyledir. Neticede Trabzonspor seviyesinde kulüpler için başarıda devamlılık mühimdir. Bu devamlılık için de akıl, en önemli belirleyicidir.
Maçın ikinci yarısına gelirsek, Djaniny, artık imzası haline gelen gollerden birini attı. "Driplingin ustasıyım, deplasmanların hastasıyım." tadında, kendisiyle birlikte anılabilecek dripling üstü bir sağ iç vuruşla Trabzonspor'u öne geçirdi. Bu gol, onu Trabzonspor'un çift haneli gol rakamına ulaşan 4. oyuncusu yaptı Cornelius, Nwakaeme ve Visca ile beraber.