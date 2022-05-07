Galatasaray deplasmanda Başakşehir'e konuk oluyor! İşte muhtemel 11'ler
Spor Toto Süper Lig'de hedefi kalmayan Galatasaray, 36. hafta maçında Avrupa kupası hedefiyle yoluna devam eden Başakşehir'e konuk oluyor. Sarı-kırmızılılarda bugünkü Başakşehir mücadelesi öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. İşte Torrent'in zorlu deplasmanda sahaya süreceği muhtemel 11.
07.05.2022 11:03 - Son Güncelleme: 07.05.2022 11:03
Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma stresini geride bırakan Galatasaray, Avrupa Kupaları kovalayan Başakşehir karşısında 3 puan arayacak.
Taraftar Başakşehir'e karşı da Emir Tintiş, Olimpiu Morutan, Baran Aksaka, Hamza Akman, Barış Alper Yılmaz, Beknaz Almazbekov gibi genç oyuncuları izlemek istiyor. Ancak İspanyol çalıştırıcının geçmiş maçlarda olduğu gibi yine tecrübeli isimleri sahaya süreceği öğrenildi. Domenec Torrent son maçlarda adı anons edilince ıslıklanıyordu.