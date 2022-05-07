Galatasaray deplasmanda Başakşehir’e konuk oluyor! İşte muhtemel 11’ler

Taraftar Başakşehir'e karşı da Emir Tintiş, Olimpiu Morutan, Baran Aksaka, Hamza Akman, Barış Alper Yılmaz, Beknaz Almazbekov gibi genç oyuncuları izlemek istiyor. Ancak İspanyol çalıştırıcının geçmiş maçlarda olduğu gibi yine tecrübeli isimleri sahaya süreceği öğrenildi. Domenec Torrent son maçlarda adı anons edilince ıslıklanıyordu.