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Haberler Spor Galatasaray deplasmanda Başakşehir'e konuk oluyor! İşte muhtemel 11'ler

Galatasaray deplasmanda Başakşehir'e konuk oluyor! İşte muhtemel 11'ler

Spor Toto Süper Lig'de hedefi kalmayan Galatasaray, 36. hafta maçında Avrupa kupası hedefiyle yoluna devam eden Başakşehir'e konuk oluyor. Sarı-kırmızılılarda bugünkü Başakşehir mücadelesi öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. İşte Torrent'in zorlu deplasmanda sahaya süreceği muhtemel 11.

07.05.2022 11:03 - Son Güncelleme: 07.05.2022 11:03
Galatasaray deplasmanda Başakşehir’e konuk oluyor! İşte muhtemel 11’ler

Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma stresini geride bırakan Galatasaray, Avrupa Kupaları kovalayan Başakşehir karşısında 3 puan arayacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray deplasmanda Başakşehir’e konuk oluyor! İşte muhtemel 11’ler

Sarı-kırmızılı yürekler hüsranla geçen sezonun bir an önce bitmesi için geri sayım yapıyor. Galatasaray'da gündem sezonun son maçlarından çok yaklaşam seçim.

Galatasaray deplasmanda Başakşehir’e konuk oluyor! İşte muhtemel 11’ler

Camia son 3 maç çok, yakın geleceği ilgilendiren Eşref Hamamcıoğlu ile Adnan Öztürk'ün yarışacağı seçimi düşünüyor.

Galatasaray deplasmanda Başakşehir’e konuk oluyor! İşte muhtemel 11’ler


KENDİ PR'INI YAPIYOR
Galatasaray'da küme düşme sıkıntısının sona ermesiyle birlikte gözler genç oyunculara çevrilmişti. Ancak Domenec Torrent kendi imajını düşünerek gençleri sahaya sürmemekte ısrar ediyor.

Galatasaray deplasmanda Başakşehir’e konuk oluyor! İşte muhtemel 11’ler

Taraftar Başakşehir'e karşı da Emir Tintiş, Olimpiu Morutan, Baran Aksaka, Hamza Akman, Barış Alper Yılmaz, Beknaz Almazbekov gibi genç oyuncuları izlemek istiyor. Ancak İspanyol çalıştırıcının geçmiş maçlarda olduğu gibi yine tecrübeli isimleri sahaya süreceği öğrenildi. Domenec Torrent son maçlarda adı anons edilince ıslıklanıyordu.

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