Vav TV İzle
Haberler Spor Küllerinden döndü! İşte İskoç kulübü Glasgow Rangers’ın 10 yıllık öyküsü

Küllerinden döndü! İşte İskoç kulübü Glasgow Rangers’ın 10 yıllık öyküsü

İskoç futbolunun efsane kulübü Glasgow Rangers müthiş bir geri dönüş hikayesi yazdı. 10 yıl önce dibi gören 'Cesur Yürekler' Avrupa'nın en tepesine çıkmayı başardı. Avrupa Ligi'nde Leipzig'i eleyerek adını finale yazdırdı. İskoç kulübü Glasgow Rangers'ın 10 yıllık öyküsü gerçekten inanılmaz...

Onur Koçhan
takvim.com.tr
06.05.2022 13:35 - Son Güncelleme: 06.05.2022 13:35
Küllerinden döndü! İşte İskoç kulübü Glasgow Rangers’ın 10 yıllık öyküsü

5.5 milyon nüfuslu İskoçya'nın efsanesi Rangers, adını UEFA Avrupa Ligi'nde finale yazdırmayı başardı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Küllerinden döndü! İşte İskoç kulübü Glasgow Rangers’ın 10 yıllık öyküsü

49 milyon pound vergi borcu nedeniyle kayyuma devredildikten sonra Haziran 2012'de 4. Lige düşürülen Rangers sonrasında ise müthiş bir geri dönüşe imza attı.

Küllerinden döndü! İşte İskoç kulübü Glasgow Rangers’ın 10 yıllık öyküsü

Kalesinde 40 yaşındaki McGregor, 33 yaşındaki Arfield ile, burun kıvırmadan sadece 2.9 milyon Euro transfer harcaması yaparak finale çıkmayı başardı.

Küllerinden döndü! İşte İskoç kulübü Glasgow Rangers’ın 10 yıllık öyküsü

2012 yılında 4. Lig'e düşen Glasgow Rangers, 2017'de tekrar İskoçya Ligi'ne yükseldi. Geçen yıl İskoçya Ligi şampiyonluğu yaşayan Glasgow, bu sezon da UEFA Avrupa Ligi finaline kaldı.

Küllerinden döndü! İşte İskoç kulübü Glasgow Rangers’ın 10 yıllık öyküsü

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Rangers, bu sezon İskoç Ligi'nde 33 maçta topladığı 76 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Küllerinden döndü! İşte İskoç kulübü Glasgow Rangers’ın 10 yıllık öyküsü
Küllerinden döndü! İşte İskoç kulübü Glasgow Rangers’ın 10 yıllık öyküsü
SON DAKİKA