Küllerinden döndü! İşte İskoç kulübü Glasgow Rangers’ın 10 yıllık öyküsü
İskoç futbolunun efsane kulübü Glasgow Rangers müthiş bir geri dönüş hikayesi yazdı. 10 yıl önce dibi gören 'Cesur Yürekler' Avrupa'nın en tepesine çıkmayı başardı. Avrupa Ligi'nde Leipzig'i eleyerek adını finale yazdırdı. İskoç kulübü Glasgow Rangers'ın 10 yıllık öyküsü gerçekten inanılmaz...
06.05.2022 13:35 - Son Güncelleme: 06.05.2022 13:35
2012 yılında 4. Lig'e düşen Glasgow Rangers, 2017'de tekrar İskoçya Ligi'ne yükseldi. Geçen yıl İskoçya Ligi şampiyonluğu yaşayan Glasgow, bu sezon da UEFA Avrupa Ligi finaline kaldı.
Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Rangers, bu sezon İskoç Ligi'nde 33 maçta topladığı 76 puanla ikinci sırada yer alıyor.