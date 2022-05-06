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Haberler Spor Şampiyon Trabzonspor deplasmanda Hatayspor'a konuk oluyor! İşte muhtemel 11'ler

Şampiyon Trabzonspor deplasmanda Hatayspor'a konuk oluyor! İşte muhtemel 11'ler

Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor deplasmanda Atakaş Hatayspor'a konuk olacak. Sezonun tamamlanmasıyla 30 hafta liderlik koltuğunda kalacak olan FırtınaTrabzon en uzun serisini elde edecek. Tarihi bir rekora imza atacak. Trabzonspor, Fenerbahçe ile farkı 12'nin üstüne taşıyabilirse bu rekoru da eline geçirecek. İşte deplasmandaki maç öncesi şampiyonun muhtemel 11'i.

06.05.2022 11:23 - Son Güncelleme: 06.05.2022 11:41
Şampiyon Trabzonspor deplasmanda Hatayspor’a konuk oluyor! İşte muhtemel 11’ler

Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor deplasmanda Atakaş Hatayspor'a konuk olacak.

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Şampiyon Trabzonspor deplasmanda Hatayspor’a konuk oluyor! İşte muhtemel 11’ler

Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Bordo-mavililer mutlu sona ulaştığı için artık sahaya prestij için çıkacak.

Şampiyon Trabzonspor deplasmanda Hatayspor’a konuk oluyor! İşte muhtemel 11’ler

Bununla birlikte en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 9 puan önünde yer alan Fırtına'nın son üç maçta alacağı skorlarla şampiyonluğun yanına lig tarihine geçecek birkaç rekoru daha ekleme şansı bulunuyor.

Şampiyon Trabzonspor deplasmanda Hatayspor’a konuk oluyor! İşte muhtemel 11’ler

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Abdullah Avcı ve öğrencileri bu amaçla yine galibiyet hedefiyle sahada yer alacak. Atakaş Hatayspor'un da ligde 'mucizelere' kalan Avrupa kupalarına katılma şansı dışında bir iddiası bulunmuyor.

Şampiyon Trabzonspor deplasmanda Hatayspor’a konuk oluyor! İşte muhtemel 11’ler

Geride kalan 35 maçta 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 yenilgi alan güney ekibi, 49 puanla 10'uncu sırada yer alıyor. Ligi mümkün olan en iyi yerde bitirmeyi hedefleyen ev sahibinde sakatlığı süren Adama Traore ve Kamil Ahmet Çörekçi forma giyemeyecek. İlk yarıda Şenol Güneş Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 2-0 kazanmıştı.

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