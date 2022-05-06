Fenerbahçe’de gündem stoper transferi! Lazio’nun 1.87’lik sigortası Luiz Felipe listede

Tecrübeli hoca Gaziantep FK maçının ardından yapmış olduğu basın toplantısında, "Ben bu camianın bir evladıyım. Göreve gelirken de gözümü kırpmadan geldim. Gelmem gerekiyordu. Bir şeyleri düzeltmem gerekiyordu, bunun bilincindeydim. Şu ana kadar işleri düzelttiğimizi, toparladığımızı düşünüyorum." demişti.