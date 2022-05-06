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Fenerbahçe'de gündem stoper transferi! Lazio'nun 1.87'lik sigortası Luiz Felipe listede

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de önümüzdeki sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, Kim Min Jae ve Attila Szalai'ye gelen teklifler sonrası stoper bölgesi için alternatif arayışına başladı. Bu bölge için arayışlarına hız veren sarı-lacivertlilerde gündeme Lazio forması giyen Luiz Felipe ismi geldi. İşte detaylar...

06.05.2022 09:50 - Son Güncelleme: 06.05.2022 09:50
Fenerbahçe’de gündem stoper transferi! Lazio’nun 1.87’lik sigortası Luiz Felipe listede

Süper Lig'de oynadığı son 11 maçta, 10 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi hedefine emin adımlarla devam ediliyor.

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Fenerbahçe’de gündem stoper transferi! Lazio’nun 1.87’lik sigortası Luiz Felipe listede

Sarı-lacivertliler İsmail Kartal'la çok iyi bir çıkış yakalarken gelecek sezon takımda olup olmayacağını tartışmaya devam ediyor.

Fenerbahçe’de gündem stoper transferi! Lazio’nun 1.87’lik sigortası Luiz Felipe listede

Tecrübeli hoca Gaziantep FK maçının ardından yapmış olduğu basın toplantısında, "Ben bu camianın bir evladıyım. Göreve gelirken de gözümü kırpmadan geldim. Gelmem gerekiyordu. Bir şeyleri düzeltmem gerekiyordu, bunun bilincindeydim. Şu ana kadar işleri düzelttiğimizi, toparladığımızı düşünüyorum." demişti.

Fenerbahçe’de gündem stoper transferi! Lazio’nun 1.87’lik sigortası Luiz Felipe listede

Kartal, özellikle ikinci adam olarak takımda kalacak mısınız sorularına ise "Ben bir teknik direktörüm" diyerek bu söylentilere son noktayı koymuştu.

Fenerbahçe’de gündem stoper transferi! Lazio’nun 1.87’lik sigortası Luiz Felipe listede

Fenerbahçe'de bu söylentiler yaşanırken takımdaki iyi gidişat derbide Beşiktaş maçında da sürdürmek isteniyor.

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