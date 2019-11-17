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Fenerbahçe'de Ozan Tufan şoku! Sezon sonu gidiyor

Geçtiğimiz sezon istenmeyen adam ilan edilen ancak bu yıl kadronun vazgeçilmezi olan Ozan Tufan ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan milli oyuncunun yükselen performansı Avrupa kulüplerinin de ilgisini çekti. İzlanda maçında scoutlar tarafından izlenen Ozan Tufan, sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılmaya karar verdi. İşte detaylar...

17.11.2019 10:38 - Son Güncelleme: 17.11.2019 10:38
Fenerbahçe'de Ozan Tufan şoku! Sezon sonu gidiyor

Süper Lig'de ilk 11 hafta sonunda topladığı 20 puanla lider Sivasspor 1 puan gerisinde 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de gündem Ozan Tufan...

Fenerbahçe'de Ozan Tufan şoku! Sezon sonu gidiyor

İki sezon önce teknik direktör Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakıldıktan sonra geçtiğimiz sezon başında göreve getirilen Phillip Cocu tarafından da tercih edilmeyen ve U19 takımıyla çalışan 25 yaşındaki orta saha, 2018/2019 sezonu ara transfer döneminde Aytemiz Alanyaspor'a kiralanmıştı.

Fenerbahçe'de Ozan Tufan şoku! Sezon sonu gidiyor

Akdeniz ekibinde düzenli forma şansı bulan ve gösterdiği etkili performansla göz dolduran yıldız futbolcu, bu sezon Ersun Yanal'ın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Fenerbahçe'de Ozan Tufan şoku! Sezon sonu gidiyor

Sergilediği iyi oyunla yeniden milli takıma yükselen Ozan'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

Fenerbahçe'de Ozan Tufan şoku! Sezon sonu gidiyor

Öte yandan sarı-lacivertlilerin takımda tutmak istediği 25 yaşındaki oyuncu, Avrupa kulüpleri tarafından da yakından takip ediliyor.

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