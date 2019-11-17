Fenerbahçe'de Ozan Tufan şoku! Sezon sonu gidiyor

Geçtiğimiz sezon istenmeyen adam ilan edilen ancak bu yıl kadronun vazgeçilmezi olan Ozan Tufan ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan milli oyuncunun yükselen performansı Avrupa kulüplerinin de ilgisini çekti. İzlanda maçında scoutlar tarafından izlenen Ozan Tufan, sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılmaya karar verdi. İşte detaylar...

17.11.2019 10:38 - Son Güncelleme: 17.11.2019 10:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





