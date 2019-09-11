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Sakaryaspor'un başlattığı '#shoesforDMD challange'a Sevilla da katıldı

Sakaryaspor, DMD hastalığına farkındalık yaratmak amacı ile '#shoesforDMD challange' başlattı ve Göztepe'ye meydan okudu. "DMD için farkındalık oluşturmaya sen de var mısın?" başlığı ile akımı başlatan Sakaryaspor'un bu zinciri büyüdü ve Türkiye'deki birçok takım bu akıma destek oldu. Kampanyaya son olarak İspanyol devi Sevilla, Galatasaray'ın daveti üzerine katıldı.

11.09.2019 22:28 - Son Güncelleme: 11.09.2019 22:43
Sakaryaspor'un başlattığı '#shoesforDMD challange' Sevilla da katıldı

Sakaryaspor, DMD hastalığına dikkat çekmek için #shoesforDMD hashtagi ile bir kampanya oluşturdu.

İşte son olarak Sevilla'nın da dahil oldu farkındalık zinciri...

Sakaryaspor'un başlattığı '#shoesforDMD challange' Sevilla da katıldı

GÖZTEPE

Sakaryaspor'un başlattığı '#shoesforDMD challange' Sevilla da katıldı

BAŞAKŞEHİR

Sakaryaspor'un başlattığı '#shoesforDMD challange' Sevilla da katıldı

BEŞİKTAŞ

Sakaryaspor'un başlattığı '#shoesforDMD challange' Sevilla da katıldı

TRABZONSPOR

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