Sakaryaspor'un başlattığı '#shoesforDMD challange'a Sevilla da katıldı

Sakaryaspor, DMD hastalığına farkındalık yaratmak amacı ile '#shoesforDMD challange' başlattı ve Göztepe'ye meydan okudu. "DMD için farkındalık oluşturmaya sen de var mısın?" başlığı ile akımı başlatan Sakaryaspor'un bu zinciri büyüdü ve Türkiye'deki birçok takım bu akıma destek oldu. Kampanyaya son olarak İspanyol devi Sevilla, Galatasaray'ın daveti üzerine katıldı.

11.09.2019 22:28 - Son Güncelleme: 11.09.2019 22:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





