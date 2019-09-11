Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Garry Rodrigues açıklaması! "Parasını alamadık..."
Galatasaray Lisesi'ndeki Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen divan kurulu toplantısının sonunda söz alarak kendisine yöneltilen soruları cevaplayan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Son yaptığımız transferlerle Türk futbolunun marka değerine müthiş katkıda bulunduğumuza inanıyoruz. Camiamızı Allah utandırmasın, biz utanabiliriz." diye konuştu. Birçok konuya değinen Cengiz, Rodrigues'in parasını alamadıklarını söyledi. İşte Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamaları...
11.09.2019 21:07
- Son Güncelleme: 11.09.2019 21:20
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