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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Garry Rodrigues açıklaması! "Parasını alamadık..."

Galatasaray Lisesi'ndeki Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen divan kurulu toplantısının sonunda söz alarak kendisine yöneltilen soruları cevaplayan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Son yaptığımız transferlerle Türk futbolunun marka değerine müthiş katkıda bulunduğumuza inanıyoruz. Camiamızı Allah utandırmasın, biz utanabiliriz." diye konuştu. Birçok konuya değinen Cengiz, Rodrigues'in parasını alamadıklarını söyledi. İşte Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamaları...

11.09.2019 21:07 - Son Güncelleme: 11.09.2019 21:20
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Garry Rodrigues açıklaması! Parasını alamadık...

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Birçok konuya değinen Cengiz yaptıkları transferlerle Türk futbolunun marka değerine katkı yaptıklarını söyledi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Garry Rodrigues açıklaması! Parasını alamadık...

GSTV'yi kapatmayacaklarını söyleyen Cengiz, "Lisans için başvurduk, kötü ev sahibi insanı ev sahibi yaparmış. Sermaye artırımı yaptık ve RTÜK'e gerekli başvuruyu yaptık."

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Garry Rodrigues açıklaması! Parasını alamadık...

"GSTV'yi bırakın kapatmayı ulusal, karasal bütün dünyada yayın yapmasını istiyoruz. Gittiğim bütün ülkelerde görüyorum."

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Garry Rodrigues açıklaması! Parasını alamadık...

"Galatasaray bir dünya kulübü ve dünya devi. Son 2 yılda da şaha kalktı. Önceki başkanlarımızın da katkısı var. TV'de 40'a yakın personel var."

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Garry Rodrigues açıklaması! Parasını alamadık...

"Aldıkları ücretler çok düşük. Galatasaray aşkı ve ruhuyla çalışıyorlar. O ruhu ceplerinden veriyorlar, hepsine sevgi ve saygılarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.

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