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Beşiktaş'ın yeni transferi N’Koudou: Türkiye Müslüman ülke hayatım kolaylaşacak

Beşiktaş'ın yaz döneminde renklerine bağladığı 24 yaşındaki Georges-Kévin N'Koudou, Türkiye'de ilk röportajını verdi. Beşiktaş ve Türkiye'yi tercih etme sebebini açıklayan N'Koudou özel hayatına dair açıklamalarda da bulundu. İşte N'Koudou'nun paylaşımları.

12.09.2019 09:24 - Son Güncelleme: 12.09.2019 09:30
Beşiktaş'ın yeni transferi N’Koudou: Türkiye Müslüman ülke hayatım kolaylaşacak

Beşiktaş'ın yeni transferi N'Koudou önemli açıklamalarda bulundu. Sabah'a konuşan yıldız futbolcu neden Türkiye'yi terci ettiğini anlattı.

Beşiktaş'ın yeni transferi N’Koudou: Türkiye Müslüman ülke hayatım kolaylaşacak

'TÜRKİYE'Yİ SEÇTİM ÇÜNKÜ...'

Birincisi; Müslüman bir ülkeye geldim, bu benim için çok önemli. Türkiye hayatımı kolaylaştıracak. İkincisi; Süper Lig'i fazla tanımıyorum ancak Beşiktaş'ın başarılarını biliyordum. Bu takımda üst düzey futbolcular oynuyordu, şimdi de oynuyorlar. Kulübün imkânları ve stadyum harika. Aile ortamına sahibiz. Gelmeden önce bana Beşiktaş taraftarlarının ne kadar tutkulu olduğunu söylemişlerdi. Ancak ne kadar beklerseniz bekleyin, insan biraz şaşırıyor. Çünkü atmosfer muhteşem.

Beşiktaş'ın yeni transferi N’Koudou: Türkiye Müslüman ülke hayatım kolaylaşacak

SAHA İÇİNDE BASİT BİR İNSANIM

Ben saha içinde basit insanımdır, basit oynamaya çalışırım. Genelde çok konuştuğumu görmezsiniz. Kaybetmeyi seven bir karakter değilim. Saha dışında ise genellikle ailemle birlikteyim, evde vakit geçirmeyi seven bir insanım. Belki çok konuşmam ama pozitif davranırım, genelde beni gülümserken görürsünüz. Böyle bakarım hayata.

Beşiktaş'ın yeni transferi N’Koudou: Türkiye Müslüman ülke hayatım kolaylaşacak

'BURADA YENİ BİR SAYFA AÇIYORUM'

Tottenham kararıyla ilgili pişmanlığım yok. Orada gerçekten çok şey öğrendim. Gittiğimde 20 yaşındaydım. Çok büyük oyuncularla, çok büyük deneyimler yaşadım. Oynamadığım dönemlerde hiçbir zaman vazgeçmedim. Gittiğimde gençtim, çok şey öğrenmiş bir futbolcu olarak ayrıldım. Şimdi de burada yeni bir sayfaya başlıyorum.

Beşiktaş'ın yeni transferi N’Koudou: Türkiye Müslüman ülke hayatım kolaylaşacak

BÜTÜN KUPALARI İSTİYORUM

Geçen yıl Monaco'da kiralık oynuyordum ama Tottenham, Şampiyonlar Ligi finalini kaybettiğinde takım arkadaşlarım ile konuştum, çok büyük hayal kırıklığına uğradılar. Kaybettikten sonra bunu kabullenip, hazmetmek oldukça zor. Herkes orada olmayı, kupayı kaldırmayı hayal ediyor. O açıdan takım arkadaşlarım adına büyük hayal kırıklığı oldu.

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