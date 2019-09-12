Beşiktaş'ın yeni transferi N’Koudou: Türkiye Müslüman ülke hayatım kolaylaşacak
Beşiktaş'ın yaz döneminde renklerine bağladığı 24 yaşındaki Georges-Kévin N'Koudou, Türkiye'de ilk röportajını verdi. Beşiktaş ve Türkiye'yi tercih etme sebebini açıklayan N'Koudou özel hayatına dair açıklamalarda da bulundu. İşte N'Koudou'nun paylaşımları.
'TÜRKİYE'Yİ SEÇTİM ÇÜNKÜ...'
Birincisi; Müslüman bir ülkeye geldim, bu benim için çok önemli. Türkiye hayatımı kolaylaştıracak. İkincisi; Süper Lig'i fazla tanımıyorum ancak Beşiktaş'ın başarılarını biliyordum. Bu takımda üst düzey futbolcular oynuyordu, şimdi de oynuyorlar. Kulübün imkânları ve stadyum harika. Aile ortamına sahibiz. Gelmeden önce bana Beşiktaş taraftarlarının ne kadar tutkulu olduğunu söylemişlerdi. Ancak ne kadar beklerseniz bekleyin, insan biraz şaşırıyor. Çünkü atmosfer muhteşem.
SAHA İÇİNDE BASİT BİR İNSANIM
Ben saha içinde basit insanımdır, basit oynamaya çalışırım. Genelde çok konuştuğumu görmezsiniz. Kaybetmeyi seven bir karakter değilim. Saha dışında ise genellikle ailemle birlikteyim, evde vakit geçirmeyi seven bir insanım. Belki çok konuşmam ama pozitif davranırım, genelde beni gülümserken görürsünüz. Böyle bakarım hayata.
'BURADA YENİ BİR SAYFA AÇIYORUM'
Tottenham kararıyla ilgili pişmanlığım yok. Orada gerçekten çok şey öğrendim. Gittiğimde 20 yaşındaydım. Çok büyük oyuncularla, çok büyük deneyimler yaşadım. Oynamadığım dönemlerde hiçbir zaman vazgeçmedim. Gittiğimde gençtim, çok şey öğrenmiş bir futbolcu olarak ayrıldım. Şimdi de burada yeni bir sayfaya başlıyorum.
BÜTÜN KUPALARI İSTİYORUM
Geçen yıl Monaco'da kiralık oynuyordum ama Tottenham, Şampiyonlar Ligi finalini kaybettiğinde takım arkadaşlarım ile konuştum, çok büyük hayal kırıklığına uğradılar. Kaybettikten sonra bunu kabullenip, hazmetmek oldukça zor. Herkes orada olmayı, kupayı kaldırmayı hayal ediyor. O açıdan takım arkadaşlarım adına büyük hayal kırıklığı oldu.