Fenerbahçe'de Muriç'in alternatifi belli oldu, Comolli harekete geçti! La Liga'dan geliyor...

Ligde Fenerbahçe için işler iyi gitmiyor. Yaşanan puan kayıpları sonrasında sarı-lacivertlilerde moraller bozuk. Gözlerin ara transfer dönemine çevrildiği Fenerbahçe'de, Ersun Yanal'ın hücum gücünden şikayet etmesi ve Vedat Muriç'in yerine bir alternatif bulunanaması teknik heyeti harekete geçirdi. Sportif direktör Damien Comolli, Muriç'in yerine forma giyebilecek dünya yıldızı bir isim için harekete geçti. İşte detaylar...

05.12.2019 15:34 - Son Güncelleme: 05.12.2019 15:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





