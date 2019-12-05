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Fenerbahçe'de Muriç'in alternatifi belli oldu, Comolli harekete geçti! La Liga'dan geliyor...

Ligde Fenerbahçe için işler iyi gitmiyor. Yaşanan puan kayıpları sonrasında sarı-lacivertlilerde moraller bozuk. Gözlerin ara transfer dönemine çevrildiği Fenerbahçe'de, Ersun Yanal'ın hücum gücünden şikayet etmesi ve Vedat Muriç'in yerine bir alternatif bulunanaması teknik heyeti harekete geçirdi. Sportif direktör Damien Comolli, Muriç'in yerine forma giyebilecek dünya yıldızı bir isim için harekete geçti. İşte detaylar...

05.12.2019 15:34 - Son Güncelleme: 05.12.2019 15:37
Fenerbahçe'de Muriç'in alternatifi belli oldu, Comolli harekete geçti! La Liga'dan geliyor...

Süper Lig'de 14. haftaya girilirken 22 puanlı takımlardan Fenerbahçe 6. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe'de Muriç'in alternatifi belli oldu, Comolli harekete geçti! La Liga'dan geliyor...

13. hafta mücadelesinde Göztepe ile karşılaşan sarı-lacivertliler, mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrılarak 2 puanı İzmir'de bırakmıştı.

Fenerbahçe'de Muriç'in alternatifi belli oldu, Comolli harekete geçti! La Liga'dan geliyor...

Bir önceki haftada Yeni Malatyaspor karşısından golsüz beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, 2 haftada 4 puan kaybederek taraftarlarını üzmüştü.

Fenerbahçe'de Muriç'in alternatifi belli oldu, Comolli harekete geçti! La Liga'dan geliyor...

Sezon başında birçok yeni ismi kadrosuna katmasına rağmen ligde ilk yarının bitmesine az bir süre kala beklentilerin çok altında bir performans sergileyen sarı-lacivertlilerde gözler Ersun Yanal'a çevrilmişti.

Fenerbahçe'de Muriç'in alternatifi belli oldu, Comolli harekete geçti! La Liga'dan geliyor...

Kadro tercihleri ile kızdıran ve takıma korkak futbol oynattığı yorumları yapılan tecrübeli hocaya, şampiyonluk yaşattığı 2013-14 sezonu hatırlatılarak, "Neden o yılki gibi olmuyor?" eleştirileri yöneltilmişti...

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