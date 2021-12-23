Sadece Süper Lig’in değil Avrupa’nın da zirvesinde! Trabzonspor’un tek rakibi PSG

Süper Lig'de fırtına gibi esmeye devam eden Trabzonspor, Altay'ı da deplasmanda yenerek 18. haftada 45 puana ulaşıp son yılların en etkili performansını sergiledi. Son 10 karşılaşmada dokuz galibiyet alan ve sadece bir kez kaybeden bordo-mavili takım ligin ilk yarısının bitimine bir hafta kala ligin zirvesindeki koltuğunu daha da sağlamlaştırmayı başardı.