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İtalyan gazeteci duyurdu! Galatasaray'ın yıldızına Napoli talip

SPN DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Galatasaray'ın özellikle UEFA Avrupa Ligi grubundan namağlup lider çıkmasında büyük pay sahibi olan Brezilyalı Marcao'nun talipleri her geçen gün artıyor. Sezon başında Brezilyalı stoperi istemesine rağmen Galatasaray'la anlaşamayan İtalyan devi Napoli, bir kez daha devreye girdi. İtalyan gazeteci transferle ilgili son gelişmeleri duyurdu.

23.12.2021 11:24 - Son Güncelleme: 23.12.2021 11:29
İtalyan gazeteci duyurdu! Galatasaray’ın yıldızına Napoli talip

Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Galatasaray, Avrupa Ligi'nde ise fırtına gibi esiyor. Aslan, grubunu namağlup lider tamamlarken direkt olarak son 16 turuna yükselmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İtalyan gazeteci duyurdu! Galatasaray’ın yıldızına Napoli talip

Sarı-kırmızılıların Avrupa macerasında en dikkat çekici performansı ise Marcao sergiliyor.

İtalyan gazeteci duyurdu! Galatasaray’ın yıldızına Napoli talip

Galatasaray'ın az gol yemesindeki başrol isimlerden olan Brezilyalı futbolcu taliplerini de günden güne artırıyor.

İtalyan gazeteci duyurdu! Galatasaray’ın yıldızına Napoli talip

Fotomac.com.tr'nin İtalyan gazeteci Nicolo Schira'ya dayandırdığı haber göre, Napoli cephesinde Marcao ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İtalyan gazeteci duyurdu! Galatasaray’ın yıldızına Napoli talip

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Schira, "Marcao, aracı George Gardi tarafından Napoli'ye önerildi. Oyuncunun Galatasaray'la olan sözleşmesi 2024'te sona eriyor. Galatasaray onu satmak istemiyor" ifadelerine yer verdi.

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