İtalyan gazeteci duyurdu! Galatasaray'ın yıldızına Napoli talip
SPN DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Galatasaray'ın özellikle UEFA Avrupa Ligi grubundan namağlup lider çıkmasında büyük pay sahibi olan Brezilyalı Marcao'nun talipleri her geçen gün artıyor. Sezon başında Brezilyalı stoperi istemesine rağmen Galatasaray'la anlaşamayan İtalyan devi Napoli, bir kez daha devreye girdi. İtalyan gazeteci transferle ilgili son gelişmeleri duyurdu.
23.12.2021 11:24
- Son Güncelleme: 23.12.2021 11:29
Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Galatasaray, Avrupa Ligi'nde ise fırtına gibi esiyor. Aslan, grubunu namağlup lider tamamlarken direkt olarak son 16 turuna yükselmişti.
Galatasaray'ın az gol yemesindeki başrol isimlerden olan Brezilyalı futbolcu taliplerini de günden güne artırıyor.