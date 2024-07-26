Trabzonspor Ruzomberok'u 2-0 ile devirdi! Maçtan kareler...

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etmek isteyen Trabzonspor , 2. Ön Eleme Turu'nda Slovakya'nın Ruzomberok takımı ile karşı karşıya geldi. Bordo mavililer sahadan 2-0 galip ayrılarak tur için büyük avantaj sağladı.

Karşılaşmada dakikalar 39'u gösterdiğinde Trezeguet sahneye çıktı. Vişça'nın savunma arkasına hareketlenmesiyle paralel koşu atan ve ceza sahasına giren Mısırlı, Boşnak yıldızın servisini geri çevirmedi ve skoru 1-0'a getirdi.

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İlk yarı 1-0 üstünlüğümüzle geçilirken Uğurcan Çakır rakip atakları savuşturmakta bir hayli başarılıydı. Yıldız file bekçisi performansını karşılaşmanın tamamına yayarak galibiyetin de mimarı oldu.