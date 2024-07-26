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Trabzonspor Ruzomberok'u 2-0 ile devirdi! Maçtan kareler...

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Ruzomberok ile karşılaşan Trabzonspor, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bordo mavililer Trezeguet ile 1-0 öne geçerken 90+1'de muhteşem bir gol atan Cihan Çanak hem siftah yaptı hem de takımına 2 farklı galibiyeti getirdi.

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Giriş Tarihi 26 Temmuz 2024, 00:37 Güncelleme 26 Temmuz 2024, 00:37
Trabzonspor Ruzomberok’u 2-0 ile devirdi! Maçtan kareler... 1

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etmek isteyen Trabzonspor, 2. Ön Eleme Turu'nda Slovakya'nın Ruzomberok takımı ile karşı karşıya geldi. Bordo mavililer sahadan 2-0 galip ayrılarak tur için büyük avantaj sağladı.

Trabzonspor Ruzomberok’u 2-0 ile devirdi! Maçtan kareler... 2

Karşılaşmada dakikalar 39'u gösterdiğinde Trezeguet sahneye çıktı. Vişça'nın savunma arkasına hareketlenmesiyle paralel koşu atan ve ceza sahasına giren Mısırlı, Boşnak yıldızın servisini geri çevirmedi ve skoru 1-0'a getirdi.

Trabzonspor Ruzomberok’u 2-0 ile devirdi! Maçtan kareler... 3

İlk yarı 1-0 üstünlüğümüzle geçilirken Uğurcan Çakır rakip atakları savuşturmakta bir hayli başarılıydı. Yıldız file bekçisi performansını karşılaşmanın tamamına yayarak galibiyetin de mimarı oldu.

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