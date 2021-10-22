Rus basını Fatih Terim’i konuşuyor! Galatasaray’a ve Terim’e övgü yağdı: Morutan hamlesi dönüm noktası!

TERİM'İN TAKTİKLERİNE ÖVGÜ

Russianrt, Terim'in oyuncu değişikliklerine dikkat çekerek, "Fatih Terim, bazı as oyuncularını yedek bıraktı. Morutan, Diagne ve Kerem'in oyuna girmesi maçı değiştirdi. Morutan hamlesi dönüm noktası oldu.