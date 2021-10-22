Rus basını Fatih Terim’i konuşuyor! Galatasaray’a ve Terim’e övgü yağdı: Morutan hamlesi dönüm noktası!
UEFA Avrupa Ligi E Grubunda mücadele eden Galatasaray dün karşı karşıya geldiği Lokomotiv Moskova'yı 1-0 yendi. Moskova deplasmanından galip ayrılan Galatasaray ve Fatih Terim'e Rus basınından övgü yağdı. Rus basını "Muslera'yı zorlayamadık bile" ifadelerini kullanırken Fatih Terim'in Morutan hamlesini dönüm noktası olarak nitelendirdi.
22.10.2021 12:56
- Son Güncelleme: 22.10.2021 12:56
Temsilcimiz Galatasaray, dün UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. maçında Lokomotiv Moskova deplasmanına gitti. Galatasaray, karşılaşmadan 82. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun tek golüyle galip ayrıldı ve gruptaki liderliğini sürdürdü.
Dün akşam isabetli şut atamadan Galatasaray'a mağlup olan Lokomotiv Moskova, gruptan çıkma şansını mucizelere bıraktı.
TERİM'İN TAKTİKLERİNE ÖVGÜ
Russianrt, Terim'in oyuncu değişikliklerine dikkat çekerek, "Fatih Terim, bazı as oyuncularını yedek bıraktı. Morutan, Diagne ve Kerem'in oyuna girmesi maçı değiştirdi. Morutan hamlesi dönüm noktası oldu.
Lokomotiv Moskova'nın Terim'in hamlelerine karşılık vermesi zor oldu. Galatasaray üçlü stoperli yapıya geçince işler Lokomotiv için iyice terse döndü." dedi.