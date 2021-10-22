Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı sonrası Fatih Terim’e övgü: Maçı getiren hamle

LEVENT TÜZEMEN - DOĞRU MÜDAHALE

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynadığı dönemde 2012- 2013 sezonunda oynadığı Schalke maçından bu yana ön elemeler hariç ilk kez deplasmanda kazandı ve ilk kez grupta ilk üç maçında gol yemedi. Ve Galatasaray bu sezon yeni bir seriye imza atıp üst üste 7'nci kez kaybetmedi.