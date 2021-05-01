RAMAZAN İMSAKİYE
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Rosier, Ghezzal, Aboubakar ile Beşiktaş tarihe geçecek bir başarıya imza atmak üzere

Beşiktaş tarihe geçecek bir başarıya imza atmak üzere… Bitime 4 hafta kala şampiyonluk yolunda büyük bir avantaja sahipler… Kartal sezon başında ekonomik nedenlerden dolayı sadece 1.6 milyon Euro bonservis ücreti ödedi… Rosier, Ghezzal, Aboubakar gibi lige damga vuran isimler kiralandı… Bunun üzerine de herkes Beşiktaş'ın bütçesi az kadrosu dar ama yüreği var gibi yorumlar yapıyor.

01.05.2021 07:01 - Son Güncelleme: 01.05.2021 07:01
Rosier, Ghezzal, Aboubakar ile Beşiktaş tarihe geçecek bir başarıya imza atmak üzere

Beşiktaş tarihe geçecek bir başarıya imza atmak üzere…

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Rosier, Ghezzal, Aboubakar ile Beşiktaş tarihe geçecek bir başarıya imza atmak üzere

Bitime 4 hafta kala şampiyonluk yolunda büyük bir avantaja sahipler…

Rosier, Ghezzal, Aboubakar ile Beşiktaş tarihe geçecek bir başarıya imza atmak üzere

Kartal sezon başında ekonomik nedenlerden dolayı sadece 1.6 milyon Euro bonservis ücreti ödedi… Rosier, Ghezzal, Aboubakar gibi lige damga vuran isimler kiralandı…

Rosier, Ghezzal, Aboubakar ile Beşiktaş tarihe geçecek bir başarıya imza atmak üzere

20 MİLYON EURO HARCADILAR

Rosier, Ghezzal, Aboubakar ile Beşiktaş tarihe geçecek bir başarıya imza atmak üzere

Şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden F.Bahçe bu sezon flaş transferlere imza attı. 20 milyon Euro'luk bonservis ücreti ödedi. G.Saray ise bu sezon 3.6 milyon Euro'luk harcama yaptı.