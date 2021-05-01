Rosier, Ghezzal, Aboubakar ile Beşiktaş tarihe geçecek bir başarıya imza atmak üzere
Beşiktaş tarihe geçecek bir başarıya imza atmak üzere… Bitime 4 hafta kala şampiyonluk yolunda büyük bir avantaja sahipler… Kartal sezon başında ekonomik nedenlerden dolayı sadece 1.6 milyon Euro bonservis ücreti ödedi… Rosier, Ghezzal, Aboubakar gibi lige damga vuran isimler kiralandı… Bunun üzerine de herkes Beşiktaş'ın bütçesi az kadrosu dar ama yüreği var gibi yorumlar yapıyor.
01.05.2021 07:01
- Son Güncelleme: 01.05.2021 07:01