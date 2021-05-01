En yakın arkadaşının karısını elinden aldı... UEFA Başkanı Ceferin, Andrea Agnelli ve Türk sevgilisini hedef aldı
UEFA Başkanı Ceferin, Avrupa Süper Ligi kurma girişimi başarısızlıkla sonuçlanan Andrea Agnelli'ye belden aşağı vurdu. Ceferin, Juventus Başkanı'nın Türk aşkı Deniz Akalın ilgili geçmişini kast ederek 'En yakın arkadaşının karısını elinden aldı. O tam bir yalancı ve yılan' dedi. Andrea Agnelli'nin eski eşi Emma Winter, 10 yıllık eşinin ihanetiyle sarsılmıştı.
01.05.2021 07:01
- Son Güncelleme: 01.05.2021 07:01