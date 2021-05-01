RAMAZAN İMSAKİYE
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En yakın arkadaşının karısını elinden aldı... UEFA Başkanı Ceferin, Andrea Agnelli ve Türk sevgilisini hedef aldı

UEFA Başkanı Ceferin, Avrupa Süper Ligi kurma girişimi başarısızlıkla sonuçlanan Andrea Agnelli'ye belden aşağı vurdu. Ceferin, Juventus Başkanı'nın Türk aşkı Deniz Akalın ilgili geçmişini kast ederek 'En yakın arkadaşının karısını elinden aldı. O tam bir yalancı ve yılan' dedi. Andrea Agnelli'nin eski eşi Emma Winter, 10 yıllık eşinin ihanetiyle sarsılmıştı.

01.05.2021 07:01 - Son Güncelleme: 01.05.2021 07:01
En yakın arkadaşının karısını elinden aldı... UEFA Başkanı Ceferin, Andrea Agnelli ve Türk sevgilisini hedef aldı

İngiltere, İspanya ve İtalya'dan en üst düzey 12 futbol kulübünün 'Avrupa Süper Ligi' adıyla yeni bir girişim kurma çabası, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i küplere bindirmişti.

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En yakın arkadaşının karısını elinden aldı... UEFA Başkanı Ceferin, Andrea Agnelli ve Türk sevgilisini hedef aldı

Ceferin, bu girişime katılan kulüpleri açgözlülükle suçladı.

En yakın arkadaşının karısını elinden aldı... UEFA Başkanı Ceferin, Andrea Agnelli ve Türk sevgilisini hedef aldı

Özellikle Juventus Başkanı Andrea Agnelli ve Manchester United Başkanı Ed Woodward için "Bazı insanlar için dayanışma diye bir şey yok, birlik olma diye bir şey yok... Onlar için tek gerçek şey cepleri" dedi.

En yakın arkadaşının karısını elinden aldı... UEFA Başkanı Ceferin, Andrea Agnelli ve Türk sevgilisini hedef aldı

Hızını alamayan UEFA Başkanı, Juventus Başkanı Agnelli'yi Türk aşkı Deniz Akalın üzerinden de vurdu.

En yakın arkadaşının karısını elinden aldı... UEFA Başkanı Ceferin, Andrea Agnelli ve Türk sevgilisini hedef aldı

İtalyan basının iddiasına göre Ceferin, Juventus Başkanı için şöyle dedi: