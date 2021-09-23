Galatasaray'da Fatih Terim çılgına döndü! Kayserisporlu isme çok sert sözler
Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Kayserispor'a konuk olan Galatasaray, sahadan şok bir yenilgiyle ayrıldı. Kayserispor 3-0'lık skorla kazanırken, Galatasaray ise ligde üst üste 4. maçta da puan kaybetti. Maç sırasında ise ilginç bir diyalog kameralara yansıdı. Fatih Terim, Kayserispor'da forma giyen İbrahim Akdağ'a sert bir şekilde tepki gösterdi. İşte detaylar...
23.09.2021 09:15
- Son Güncelleme: 23.09.2021 09:15
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Yukatel Kayserispor'a 3-0 yenildi. Maçta zaman zaman gerginlikler yaşandı.
İlk yarıda Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan ve geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık geçiren ve bu sezon Kayserispor'a geri dönüş yapan Bernard Mensah arasında gerginlik yaşandı.
Milliyet'te yer alan habere göre Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de pozisyona tepki gösterdi. Kayserisporlu İbrahim Akdağ da Fatih Terim'le bir diyaloğa girdi.
Tam da bu sırada çileden çıkan Fatih Terim, İbrahim Akdağ'a, 'Sana ne oluyor, hayırdır sen kimsin?' dedi. İbrahim bu sözlerin ardından tartışmayı uzatmadan sahaya döndü.