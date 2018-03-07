Roma'daki komşuları Cengiz Ünder'i anlattı

"Türk bebek", "Uçan cin" ve "Hızlı Cengiz", Roma'nın yükselen yeni yıldızı Cengiz Ünder'in lakaplarından sadece birkaçı. Hem taraftarlar hem de spor basını, henüz 20 yaşındaki kanat oyuncusunun dikkat çekici çevikliği ve tekniğiyle taçlanan performansını bu ifadelerle tanımlıyor. Bir taraftar, "Kaptanımız Totti'nin vedasından beri ilk kez böyle fantastik goller gördük" sözleriyle Ünder'in takıma bir canlılık getirdiğini söylerken, İtalya liginin ikinci yarısının "en güzel ve en büyük" sürprizinin de Ünder olduğu yorumları da dikkat çekiyor.