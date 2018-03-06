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  • Quaresma 5 maç ceza aldı! Sosyal medya karıştı! 1
    Quaresma 5 maç ceza aldı! Sosyal medya karıştı!

    TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaşlı oyuncu Ricardo Quaresma'ya 5 maç men cezası verdi. Sosyal medya karıştı. İşte yapılan yorumlar...