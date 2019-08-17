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Roma Türkiye pazarına çadır kurdu! Cengiz Ünder ve Mert Çetin'den sonra 3. Türk Beşiktaş'tan... | Son dakika transfer haberleri

Roma, Türkiye pazarından çekilmemekte kararlı... Önce Cengiz Ünder ile 2023 yılına kadar sözleşme uzatan, ardından Gençlerbirliği'nden Yıldırım Mert Çetin'i kadrosuna katan İtalya Serie A ekiplerinden Roma şimdi de gözünü Beşiktaş'ın genç yıldızına çevirdi. İtalyan ekibinin, oyuncu için girişimlere başlayabileceği belirtildi. İşte Roma'nın 3.Türk adayı...

17.08.2019 14:23 - Son Güncelleme: 17.08.2019 14:26
Roma Türkiye pazarına çadır kurdu! Cengiz Ünder ve Mert Çetin'den sonra 3. Türk Beşiktaş'tan... | Son dakika transfer haberleri

talya Serie A takımlarından Roma için transfer dönemi, Türkiye'de geçiyor! Önce Cengiz Ünder'in sözleşmesini uzatan başkent ekibi, ardından Steven Nzonzi'yi Galatasaray'a sattı, sonra da Gençlerbirliği'nden Mert Çetin'i transfer etti.

Ancak İtalyan ekibi, Türkiye pazarından çıkmamakta kararlı.

Roma Türkiye pazarına çadır kurdu! Cengiz Ünder ve Mert Çetin'den sonra 3. Türk Beşiktaş'tan... | Son dakika transfer haberleri

3. TÜRK YOLDA!

Cengiz Ünder'in formasını giydiği ve son olarak Mert Çetin'i transfer eden Roma, 3. Türk transferi için kolları sıvadı.

Roma Türkiye pazarına çadır kurdu! Cengiz Ünder ve Mert Çetin'den sonra 3. Türk Beşiktaş'tan... | Son dakika transfer haberleri

Gündeme bomba gibi düşen bu transfer için Roma'nın kesenin ağzını açacağı da gelen bilgiler arasında...

Roma Türkiye pazarına çadır kurdu! Cengiz Ünder ve Mert Çetin'den sonra 3. Türk Beşiktaş'tan... | Son dakika transfer haberleri

Başarılı oyuncunun da transfere sıcak baktığı kaydedilirken Beşiktaş, gelecek teklife göre oyuncuyu elden çıkaracak.

Roma Türkiye pazarına çadır kurdu! Cengiz Ünder ve Mert Çetin'den sonra 3. Türk Beşiktaş'tan... | Son dakika transfer haberleri

Ayrıntılar ve transfere dair bilgiler şöyle;

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