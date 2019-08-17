Roma Türkiye pazarına çadır kurdu! Cengiz Ünder ve Mert Çetin'den sonra 3. Türk Beşiktaş'tan... | Son dakika transfer haberleri

Roma, Türkiye pazarından çekilmemekte kararlı... Önce Cengiz Ünder ile 2023 yılına kadar sözleşme uzatan, ardından Gençlerbirliği'nden Yıldırım Mert Çetin'i kadrosuna katan İtalya Serie A ekiplerinden Roma şimdi de gözünü Beşiktaş'ın genç yıldızına çevirdi. İtalyan ekibinin, oyuncu için girişimlere başlayabileceği belirtildi. İşte Roma'nın 3.Türk adayı...

17.08.2019 14:23 - Son Güncelleme: 17.08.2019 14:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





