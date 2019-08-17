Kartal Sivas'ta dağıldı | Sivasspor:3 - Beşiktaş:0 Maç sonucu
Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor deplasmanına konuk oldu. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-0 kazandı ve lige üç puanla başladı. Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Abdullah Avcı ile ilk resmi maçına çıktı.
17.08.2019 23:46
- Son Güncelleme: 17.08.2019 23:54
Geçen sezonun tamamlanmasının ardından Şenol Güneş'in görev süresinin bitmesiyle Medipol Başakşehir'den ayrılarak Beşiktaş'ın başına geçen Abdullah Avcı, Demir Grup Sivasspor karşısında Utku Yuvakuran, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Victor Ruiz Torre, Caner Erkin, Alexis Medel, Ricardo Quaresma, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Tyler Boyd ve Güven Yalçın 11'ini sahaya sürdü.
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