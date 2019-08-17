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Kartal Sivas'ta dağıldı | Sivasspor:3 - Beşiktaş:0 Maç sonucu

Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor deplasmanına konuk oldu. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-0 kazandı ve lige üç puanla başladı. Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Abdullah Avcı ile ilk resmi maçına çıktı.

17.08.2019 23:46 - Son Güncelleme: 17.08.2019 23:54
Kartal Sivas'ta dağıldı | Sivasspor:3 - Beşiktaş:0 Maç sonucu

Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor deplasmanına konuk oldu. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-0 kazandı ve lige üç puanla başladı.

Kartal Sivas'ta dağıldı | Sivasspor:3 - Beşiktaş:0 Maç sonucu

Süper Lig 2019-2020 sezonu ilk haftasında Demir Grup Sivaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktörü Abdullah Avcı, siyah-beyazlı ekibin başında ilk resmi maçına çıktı.

Kartal Sivas'ta dağıldı | Sivasspor:3 - Beşiktaş:0 Maç sonucu

Geçen sezonun tamamlanmasının ardından Şenol Güneş'in görev süresinin bitmesiyle Medipol Başakşehir'den ayrılarak Beşiktaş'ın başına geçen Abdullah Avcı, Demir Grup Sivasspor karşısında Utku Yuvakuran, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Victor Ruiz Torre, Caner Erkin, Alexis Medel, Ricardo Quaresma, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Tyler Boyd ve Güven Yalçın 11'ini sahaya sürdü.

Kartal Sivas'ta dağıldı | Sivasspor:3 - Beşiktaş:0 Maç sonucu

RUİZ VE BOYD DA İLK MAÇLARINA ÇIKTI
Beşiktaş'ta yeni transferlerden Ruiz ve Boyd ilk 11'de şans bulan isimler oldu.

Siyah-beyazlı ekibin yeni transferlerinden Douglas ile Pedro Rebocho ise yedekler arasında yer aldı.

Kartal Sivas'ta dağıldı | Sivasspor:3 - Beşiktaş:0 Maç sonucu

Sezon öncesi sakat oyuncuların çokluğuyla sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ta ayrıca Ersin Destanoğlu, Umut Nayir, Oğuzhan Özyakup, Orkan Çınar, Necip Uysal, Muhayer Oktay, Kartal Kayra Yılmaz ve Erdem Seçgin yedek soyundu.

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