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Galatasaray Denizlispor'a 2-0 yenildi! Erman Toroğlu açtı ağzını yumdu gözünü...

Son şampiyon Galatasaray, Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun açılış maçında Yukatel Denizlispor deplasmanına konuk oldu. Sarı-kırmızılılar maçtan 2-0 mağlup ayrıldı. Maç sonrası Aspor ekranlarında maçı değerlendiren Erman Toroğlu Galatasaray'ı bombaladı.

17.08.2019 12:48 - Son Güncelleme: 17.08.2019 12:55
Galatasaray Denizlispor'a 2-0 yenildi! Erman Toroğlu açtı ağzını yumdu gözünü...

Ünlü yorumcu Erman Toroğlu Yukatel Denizlispor-Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Erman Toroğlu'nun açıklamaları;

Galatasaray Denizlispor'a 2-0 yenildi! Erman Toroğlu açtı ağzını yumdu gözünü...

Luyindama, Marcao topu iyi oyuna sokuyormuş... Çok iyi soktun. Topu falan iyi sokma kardeş. Bulunduğun yerde alan bırakmayacaksın, rakibini kontrol altına tutacaksın, rakibinden alıp orta sahaya vereceksin. Sen Belhanda mısın? Belhanda'nın ayakkabısını taşıyamazlar.

Galatasaray Denizlispor'a 2-0 yenildi! Erman Toroğlu açtı ağzını yumdu gözünü...

"GALATASARAY ŞAMPİYONLUĞU GEÇEN YILKİ GİBİ ALAMAZ"

Donk diye adam var niye oynamıyor. Zaten senin stoperlerine orta sahadan darbeleri gelmezlerse bak işte atıldı. Orta sahadan darbeli gelirlerse bunları yollamayacak tek adam Donk. O da yok. Senin stoperlerin oyun kurmaya kalkıyor. Geçen sezon şampiyonluk falan ama geçen sezon gibi şampiyonluğu alamaz Galatasaray.

Galatasaray Denizlispor'a 2-0 yenildi! Erman Toroğlu açtı ağzını yumdu gözünü...

Penaltı olursa atacak adam Belhanda'dır. Diagne'nin geçen sezon defoları var. Selçuk beyin olarak hazır değil. Selçuk şu an Galatasaray'da orta saha oynayacak oyuncu değil. Ses çıkarmazsa 1 sene sonra yardımcı antrenör olur.

Galatasaray Denizlispor'a 2-0 yenildi! Erman Toroğlu açtı ağzını yumdu gözünü...

Seri denen adam Selçuk'a yakın. Siz Donk'u koyun oraya, Seri'yi de öne alın Belhanda ile oynasınlar. Fatih hocaya bazı şeylere kıyamıyor. Galatasaray buradan berabere ve galip çıkarsa kurban kessinler. Böyle bir Galatasaray olmaz. Böyle oynamakla Şampiyonlar Ligi'nde bir şey yapamazlar.

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