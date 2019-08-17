Galatasaray Denizlispor'a 2-0 yenildi! Erman Toroğlu açtı ağzını yumdu gözünü...
Son şampiyon Galatasaray, Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun açılış maçında Yukatel Denizlispor deplasmanına konuk oldu. Sarı-kırmızılılar maçtan 2-0 mağlup ayrıldı. Maç sonrası Aspor ekranlarında maçı değerlendiren Erman Toroğlu Galatasaray'ı bombaladı.
17.08.2019 12:48
- Son Güncelleme: 17.08.2019 12:55
"GALATASARAY ŞAMPİYONLUĞU GEÇEN YILKİ GİBİ ALAMAZ"
Donk diye adam var niye oynamıyor. Zaten senin stoperlerine orta sahadan darbeleri gelmezlerse bak işte atıldı. Orta sahadan darbeli gelirlerse bunları yollamayacak tek adam Donk. O da yok. Senin stoperlerin oyun kurmaya kalkıyor. Geçen sezon şampiyonluk falan ama geçen sezon gibi şampiyonluğu alamaz Galatasaray.
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