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Roma Rui Patricio'yu kadrosuna kattı! Gözler şimdi Uğurcan Çakır'da

Jose Mourinho'nun başında olduğu Roma, Wolverhampton'ın kalecisi Rui Patricio'yu kadrosuna kattı. Bu transfer sonrası gözler Trabzonspor'un yıldız kalecisi Uğurcan'a çevrildi. Wolverhampton'ın (Wolves) 26 yaşındaki Uğurcan Çakır için resmi temaslara başlaması bekleniyor.

EMRE AKDENİZ
takvim.com.tr
14.07.2021 13:37 - Son Güncelleme: 14.07.2021 13:50
Roma Rui Patricio'yu kadrosuna kattı! Gözler şimdi Uğurcan Çakır'da

Avrupa'da transferin gözdelerinden olan Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır'ı yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı.

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Roma Rui Patricio'yu kadrosuna kattı! Gözler şimdi Uğurcan Çakır'da

İtalya kulübü Roma, İngiliz ekibi Wolverhampton'ın kalecisi Rui Patricio'yu kadrosuna kattı.

Roma Rui Patricio'yu kadrosuna kattı! Gözler şimdi Uğurcan Çakır'da

Bu gelişme üzerine bir süredir Uğurcan Çakır ile ilgilenen ve milli kalecinin transferi için Patricio'nun satışını bekleyen Wolves'in 26 yaşındaki fle bekçisi için resmi adım atabileceği iddia edildi.

Roma Rui Patricio'yu kadrosuna kattı! Gözler şimdi Uğurcan Çakır'da

Rui Patricio'yu 11 milyon Euro karşılığında Roma'ya satan Wolverhampton'ın Uğurcan için 15 milyon Euro'yu gözden çıkardığı konuşulurken, Trabzonspor yönetiminin başarılı kaleci için beklentisinin 20 milyon Euro olduğu biliniyor.

Roma Rui Patricio'yu kadrosuna kattı! Gözler şimdi Uğurcan Çakır'da

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu bir süre önce Uğurcan Çakır ile ilgili yaptığı açıklamada, oyuncunun ederini bulduğu takdirde satışının gerçekleşebileceğini söylemiş ve bazı teklifler aldıklarını doğrulamıştı.