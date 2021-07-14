Fenerbahçe'de 12 ismin üstü çizildi! Vitor Pereira'dan dikkat çeken rapor
Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Önümüzdeki sezon Portekizli teknik adam yönetiminde şampiyonluğa ulaşarak 7 yıllık hasrete son vermek isteyen sarı-lacivertli ekip, iç ve dış transferde çalışmalarını hızlandırırken; Pereira'nın hazırladığı rapor doğrultusunda gönderilecek isimleri de belirledi.
14.07.2021 15:51
- Son Güncelleme: 14.07.2021 15:51
Emre Belözoğlu'nun ayrılığı sonrası uzun süreli teknik direktör belirsizliğine takımın başına Vitor Pereira'yı getirerek son veren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giriş yapacak olan sarı-lacivertliler, Portekizli teknik adamın takımın başına getirilmesiyle transfer çalışmalarına hız verdi.
Geçtiğimiz sezonlara göre daha durgun bir yaz transfer dönemi geçiren Kanarya, Serdar Dursun ve Steven Caulker hamleleriyle kadrosunu güçlendirdi.
A Spor'un haberine göre birkaç takviye daha yaparak lige başlamayı planlayan Fenerbahçe'de futbol şubesinden sorumlu yönetici Selahattin Baki, 2021/2022 Süper Lig fikstür çekiminin ardından transfer çalışmalarına ilişkin konuştu.