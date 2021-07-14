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Fenerbahçe'de 12 ismin üstü çizildi! Vitor Pereira'dan dikkat çeken rapor

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Önümüzdeki sezon Portekizli teknik adam yönetiminde şampiyonluğa ulaşarak 7 yıllık hasrete son vermek isteyen sarı-lacivertli ekip, iç ve dış transferde çalışmalarını hızlandırırken; Pereira'nın hazırladığı rapor doğrultusunda gönderilecek isimleri de belirledi.

14.07.2021 15:51 - Son Güncelleme: 14.07.2021 15:51
Fenerbahçe'de 12 ismin üstü çizildi! Vitor Pereira'dan dikkat çeken rapor

Emre Belözoğlu'nun ayrılığı sonrası uzun süreli teknik direktör belirsizliğine takımın başına Vitor Pereira'yı getirerek son veren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Fenerbahçe'de 12 ismin üstü çizildi! Vitor Pereira'dan dikkat çeken rapor

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giriş yapacak olan sarı-lacivertliler, Portekizli teknik adamın takımın başına getirilmesiyle transfer çalışmalarına hız verdi.

Fenerbahçe'de 12 ismin üstü çizildi! Vitor Pereira'dan dikkat çeken rapor

Geçtiğimiz sezonlara göre daha durgun bir yaz transfer dönemi geçiren Kanarya, Serdar Dursun ve Steven Caulker hamleleriyle kadrosunu güçlendirdi.

Fenerbahçe'de 12 ismin üstü çizildi! Vitor Pereira'dan dikkat çeken rapor

A Spor'un haberine göre birkaç takviye daha yaparak lige başlamayı planlayan Fenerbahçe'de futbol şubesinden sorumlu yönetici Selahattin Baki, 2021/2022 Süper Lig fikstür çekiminin ardından transfer çalışmalarına ilişkin konuştu.

Fenerbahçe'de 12 ismin üstü çizildi! Vitor Pereira'dan dikkat çeken rapor

Baki açıklamasında, "Emin adımlarla kadroyu toparlayacağız. 3-4 transfer yapabiliriz, kamp sonucuna göre bu sayıda bir değişkenlik olabilir." ifadelerine yer verdi.