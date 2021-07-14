Galatasaray'a dünya yıldızı sol bek! Layvin Kurzawa çok yakın...

Transfer atağına kalkan Galatasaray, sol bek için hedef büyüttü. PSG'de forma giyen Layvin Kurzawa'nın transferi için tüm şartlar zorlanırken, İtalyan basını transferin bitmek üzere olduğunu iddia etti.

14.07.2021 13:12 - Son Güncelleme: 14.07.2021 13:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





