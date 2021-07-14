Galatasaray'a dünya yıldızı sol bek! Layvin Kurzawa çok yakın...
Transfer atağına kalkan Galatasaray, sol bek için hedef büyüttü. PSG'de forma giyen Layvin Kurzawa'nın transferi için tüm şartlar zorlanırken, İtalyan basını transferin bitmek üzere olduğunu iddia etti.
14.07.2021 13:12
- Son Güncelleme: 14.07.2021 13:12
Galatasaray transferde atağa kalktı. Sarı-Kırmızılılar'da yeni sezon öncesi defansın soluna birçok isim yazıldı, çizildi…
Sarı-Kırmızılılar'ın son gözdesi ise Fransız devi Paris Saint Germain forması giyen Layvin Kurzawa.
Cimbom, 2015 yılından beri Fransız devi PSG'de forma giyen 28 yaşındaki oyuncunun transferi için sıcak saatler yaşıyor.
Galatasaray'ın ilgilendiği tecrübeli oyuncu için İtalyan gazeteci Emanuele Giulianelli'den flaş bir iddia geldi. Giulianelli'nin iddiasına göre Fransız yıldız artık Galatasaray'a çok yakın.
Kurzawa ismi gündeme geldikten sonra heyecanlanan Sarı-Kırmızılı taraftarlar da sol bek transferinin bir an önce sonuçlanmasını bekliyor.
Kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu, 2015 yılında Monaco'dan Paris Saint Germain'e 25 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.